Sanremo: Il weekend culinario 'Villa Ormond in fiore' organizzato dai Ristoranti della Tavolozza e ideato dal Gruppo More News, si è concluso con successo

Nella splendida cornice di Villa Ormond di Sanremo si è chiusa la due giorni di incontri e show cooking dedicati alla Cucina con i fiori. L’evento inserito nella manifestazione, “Aspettando Villa Ormond in fiore” è stato ideato dal Gruppo More News e promosso da Fondazione Villa Ormond Events e Associazione Ristoranti Tavolozza con il supporto degli sponsor tecnici azienda Ravera Bio, Tastee.it e Cna Imperia. In questi giorni i partecipanti sono andati alla scoperta della cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto.

Riviviamo i momenti più belli in questo video con riprese e montaggio di MC - Massimo Cimiotti videomaker