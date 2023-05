EPT Montecarlo 2023: i principali tornei

Con l'arrivo della primavera tutti i giocatori e appassionati di poker iniziano ad attendere l'imminente arrivo dell'EPT (European Poker Tour) di Montecarlo sponsorizzato da PokerStars, quest'anno dal 26 aprile al 6 maggio. È uno dei più importanti eventi europei dedicati al poker tanto da regalare momenti che hanno lasciato il segno nella storia pokeristica.

Basti pensare che proprio l'EPT ha lanciato le carriere stellari di giocatori arrivati ad alti livelli come Adrian Mateos o Steve O'Dwyer, solo due dei nomi dei top player per i quali vincere a Montecarlo è stato un trampolino di lancio nel mondo pokeristico. Quest'attesissimo torneo conta ogni anno più tornei suddivisi per genere e buy-in. Per quanto riguarda i tornei FPS (France Poker Series), si terranno dal 26 al 30 aprile e sono il Main Event FPS con un buy-in da 1.100 euro, la FPS Cup da 550 euro e la FPS High Roller da 2.200 euro.

I tornei EPT invece sono quattro e si parte dal 29 aprile al 1° maggio con il Super High Roller EPT con un buy-in da 100.000 euro, il torneo dove vedremo sicuramente tante stelle del poker a tavolo con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming; invece, dal 30 aprile al 6 maggio il Main Event EPT da 5.300 euro, dal 2 al 4 maggio l'EPT Mystery Bounty da 3000 euro e si chiude con l'EPT High Roller dal 4 al 6 maggio con un buy-in da 25000 euro. Tutti questi eventi avranno luogo nel solito luogo al 26 di Avenue Princess Grace allo Sporting Montecarlo e nei prossimi giorni verrà pubblicato il programma completo, nel frattempo le iscrizioni sono aperte con la possibilità di pagare in anticipo senza doversi portare troppo contante in viaggio. Inoltre, PokerStars ha comunicato che durante i vari tornei saranno disponibili tavoli cash game di Omaha e No Limit Hold'em e su richiesta anche altri tavoli con diverse varianti del gioco.

L'intera kermesse offre la possibilità della visione in streaming attraverso piattaforme dedicate ma purtroppo senza commento in italiano, fatto che di assicuro non diminuisce il coinvolgimento così che ognuno può godersi il phatos del gioco anche senza essere presente, sensazione che tutti i giocatori di poker online conoscono bene. Non ci resta che aspettare la fine del mese per vedere giocate al tavolo verde di alto livello e, perché no, il lancio di un nuovo giocatore tra i top del poker.