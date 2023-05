Quando parliamo del servizio di smaltimento rifiuti elettronici prima di tutto parliamo di un servizio assolutamente delicato e molto importante ed è molto delicato per l'ambiente e questo già dobbiamo dirlo subito, e questi rifiuti elettronici riguardano sia rifiuti in ambito domestico e quindi che riguardano le famiglie e le persone, ma anche un ambito professionale perché in questo caso arriveranno da attività amministrative o economiche, e parliamo naturalmente di apparecchiature elettriche o elettroniche con tutto quello che questo significa.

Tra l'altro sono dei rifiuti che tutti produciamo quindi non è un qualcosa che ci può lasciare indifferenti perché tutti abbiamo almeno uno smartphone e quindi tutti dobbiamo avere informazioni rispetto a questo tipo di smaltimento rifiuti che è un qualcosa di molto più complesso dei rifiuti che smaltiamo ogni giorno, e parliamo dei rifiuti urbani.

E comunque l'argomento di questi rifiuti è così delicato che comunque ci sono stati vari decreti per quanto riguarda la gestione degli stessi e tutti questi decreti seppur diversi hanno il medesimo obiettivo, e cioè quello di tutelare l'ambiente visto che parliamo di rifiuti assolutamente pericolosi per lo stesso e per l'ecosistema.

Quindi si è dovuto organizzare un sistema per portare avanti uno smaltimento corretto in modo che questi rifiuti vengano abbandonati nelle discariche, o ancora peggio venivano dispersi in giro.

E a pensarci con il senno di poi disperdere i rifiuti in giro è sempre grave a prescindere dal tipo di rifiuto, ma farlo con questi pericolosi lo è ancora di più viste le sostanze coinvolte parliamo di metalli pesanti che danneggiano realmente l'ambiente se non vengono smaltiti e trattati seguendo le regole che devono essere seguite.

Quello che faranno Infatti questi centri autorizzati che hanno le competenze e hanno soprattutto gli strumenti per farlo, e mettere in sicurezza questi rifiuti da tutti i componenti pericolosi, e poi smontare e separare quei materiali che si possono ancora recuperare e riciclare.

E comunque prima parlavamo di materie prime e ora dobbiamo menzionare il piombo o il rame o l'argento il ferro che tra l'altro non sono infinite e quindi se le ricicliamo è molto meglio.

Dobbiamo trovare un'azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti elettronici che ci ispira fiducia

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso poi la sfida sarà trovare un'impresa in questo ambito che ci ispiri fiducia da tutti i punti di vista magari perché ce ne ha parlato qualche amico o che collega di lavoro e dipende se ci serve per noi personalmente come singolo cittadino o se ci serve per esempio per la nostra impresa.

Ad esempio in quest'ultimo caso noi inviteremo gli addetti di queste aziende che abbiamo scelto per venire nella nostra azienda e si occuperanno di raccogliere e trasportare questi rifiuti in totale sicurezza rilasciando poi la cosiddetta certificazione dello smaltimento che dovrà essere conservata con cura per non avere problemi in seguito, e per evitare per qualche motivo di incappare in qualche multa che potrebbe essere anche molto salata.