“Gardiens 06”, volti e comportamenti di chi custodisce il presente (Foto)

C’è tempo fino al 28 maggio 2023 per visitare, all’Espace culturel Lympia al porto di Nizza la mostra Gardiens 06.

Una personale del fotografo Rip Hopkins che propone 46 luoghi visitati, 80 fotografie esposte, 169 fotografie pubblicate in un'opera inedita: attraverso “Gardiens 06”, l’artista esplora le molteplici declinazioni della guardia, presentando guardie forestali, pastori, doganieri, guardie carcerarie, assistenti all'infanzia, monaci e addetti all’accoglienza.

Ricco di sorprese, questo percorso permette di avvicinarsi a tutta la complessità della figura del custode, che oscilla tra sorveglianza e conservazione, in campi così diversi come la conservazione del patrimonio, la trasmissione delle tradizioni, la tutela dell'ambiente, il mantenimento dell'ordine, la manutenzione e sorveglianza dei locali.

Rip Hopkins mostra con sottigliezza e umorismo i guardiani con cui ci confrontiamo quotidianamente a volte senza nemmeno accorgerci della loro presenza.

Nato a Sheffield, nel Regno Unito nel 1972, Rip Hopkins si è laureato all'École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) di Parigi e ha vinto diverse prestigiose borse di studio e premi. Per quasi dieci anni, in collaborazione con Medici Senza Frontiere, ha realizzato reportage fotografici e documentari su popolazioni in pericolo.

Praticando la fotografia dall'età di dieci anni, Rip Hopkins è costantemente alla ricerca di nuove aree di sperimentazione e sfide artistiche.

A margine di un'importante attività per la stampa e la pubblicità, sviluppa progetti molto personali. In generi così diversi come il ritratto o il paesaggio.

Il suo stile atipico è un punto d'incontro tra fotografia documentaria ed espressione artistica e pone l'essere umano al centro del suo lavoro.

L’Espace culturel Départemental Lympia si trova al Porto di Nizza lungo il Quai Entrecasteaux al numero 2.