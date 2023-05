Festival di Cannes 2023, a Michael Douglas la Palma d'oro d'onore

Palma d’oro d’onore a Cannes per Michael Douglas. La 76° edizione renderà omaggio al grande attore americano durante la cerimonia di apertura del 16 maggio, in diretta su France 2. “E’ sempre una boccata d’aria fresca – ha commentato Douglas – essere a Cannes, che considero una meravigliosa piattaforma di eccellenza per artisti coraggiosi. Dalla mia prima volta qui nel 1979 per “La Sindrome Cinese”, alla mia più recente premiere per “Dietro i candelabri” nel 2013, il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non è solo ciò che vediamo sullo schermo”.

Oscar nel 1988 per Wall Street

“Dopo oltre 50 anni di attività – ha aggiunto – è un onore tornare sulla Croisette per aprire il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso”. Figlio di Kirk Douglas, l’attore di “Basic Instict” ha vinto l’Oscar come miglior attore nel 1988 per il ruolo del broker di New York Gordon Gekko nel film “Wall Street” di Oliver Stone.