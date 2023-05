Quali sono i vantaggi dell'isolamento della casa tramite insufflaggio? Ce lo spiega Luca Oggero, titolare di Coimbenta

Per risparmiare sui costi di gestione di un'abitazione e migliorarne il comfort, ultimamente si sente sempre di più parlare di coibentazione mediante insufflaggio. Ma di cosa si tratta e quali sono i vantaggi dell'isolamento della casa tramite questa tecnica? Ce lo spiega Luca Oggero, titolare di Coimbenta, azienda leader dell'isolamento termico nelle province di Imperia e Savona.

Perché conviene isolare una casa tramite insufflaggio?

“Se la tua casa non offre un comfort termico adeguato, nonostante i tuoi sforzi per regolare il riscaldamento o l'aria condizionata, è il momento di trovare una soluzione efficace ed efficiente. Con l'insufflaggio, puoi migliorare l'isolamento termico e acustico della tua casa in modo semplice, economico e rapido riempiendo le murature perimetrali o intercapedini e sottotetti non abitabili, sia in case monofamiliari che bifamiliari, così come negli edifici condominiali. Nonostante l'insufflaggio non sia altrettanto efficiente del cappotto in termini di energia, rappresenta comunque la scelta ideale quando non è possibile o conveniente intervenire con il cappotto esterno. L'isolamento tramite insufflaggio è un metodo economico e veloce che non richiede ponteggi o lavori di muratura, in grado di preservare l'estetica della facciata. Inoltre, può essere effettuato sia dall'interno che dall'esterno dell'edificio con poco invasività. Inoltre, grazie alla tecnologia avanzata, è possibile isolare un intero appartamento in una sola giornata e accedere alle detrazioni del 55% - 65%. Grazie agli incentivi fiscali, l'investimento può essere ripagato in soli 2 anni”.

Quali sono i materiali che vengono utilizzati?

“La lana di vetro rappresenta la scelta ideale grazie alla sua alta qualità, rapida installazione e sostenibilità ambientale. Noi siamo operatori specializzati Saint- Gobain Italia che produce una lana di vetro in fiocchi a base di vetro riciclato e senza resina. Questo prodotto è perfetto per isolare termicamente e acusticamente le intercapedini nelle pareti e nei tetti difficili da raggiungere. Grazie al suo importante valore di lambda, il materiale consente un elevato isolamento termico anche con spessori ridotti. Inoltre, offre una resistenza al fuoco e all'umidità senza pari”.

L'isufflaggio richiede un intervento professionale?

“Prima di procedere con l'insufflaggio, è importante verificare lo stato attuale e le specifiche tecniche della parete o del tetto attraverso un'ispezione endoscopica eseguita da un professionista esperto. Solo così si può garantire la corretta applicazione del processo. Prima di procedere, è necessario effettuare delle verifiche non invasive per valutare lo spessore dell'intercapedine aerata e garantire che non ci siano ostacoli come calcinacci. Inoltre, bisogna analizzare la posizione di elementi strutturali come pilastri e infissi, cassoni delle tapparelle oltre a fori di ventilazione che richiedono una corretta sigillatura per evitare interruzioni del paramento murario. Per isolare, si effettuano fori a distanza massima di 1.5 m in senso orizzontale e verticale. Ogni parete ha un proprio schema di foratura indipendente dalle altre, con una fila di fori sotto ogni finestra e presa d'aria. Per garantire una corretta installazione dell'isolante, viene utilizzata una macchina specifica compatibile con la lana di vetro e testata in cantiere per assicurarsi della densità d'installazione adeguata. Per iniziare, si inserisce l'iniettore nel foro situato alla base e all'estremità laterale della parete. Dopo averlo riempito, si continua lungo la fila inferiore prima di passare alla fila superiore fino a raggiungere quella posta più in alto. Una volta completate queste fasi preliminari, è possibile chiudere i fori con stucco e dipingere il tutto nella tonalità desiderata”.

Se desideri saperne di più sulla tecnica dell'insufflaggio e sui costi di intervento, chiama al 339 3576331 oppure visita il Sito.