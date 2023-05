Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di maggio (Foto)

Anche nel mese di maggio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il riccocartellone di Antibes - Juan les Pins

Eventi

Dal 17 al 20 maggio - 58ème Rallye d'Antibes Côte d'Azur

I migliori piloti francesi ed europei saranno al via del 58° Rally Antibes Côte d'Azur. Presentazione ufficiale degli equipaggi con sessione di autografi - Giovedì 18 maggio dalle 19 al Pre des Pécheurs.

Partenza del raduno venerdì 19 maggio alle ore 7.30, arrivo finale e premiazioni sabato 20 maggio alle ore 17.30 a seguire serata del raduno

Il rally prevede 12 speciali, per 220 km di crono.



Dal 31 maggio al 4 giugno - 28ème Voiles d'Antibes - Port Vauban

Dal 31 maggio al 4 giugno, i più bei Yacht d'Epoca e Classici si danno appuntamento a Port Vauban per la 28° Voiles d'Antibes, l'evento di apertura del circuito del Mediterraneo. Questo prestigioso raduno, il primo grande evento della stagione, accoglie quasi 70 barche e circa 700 membri dell'equipaggio provenienti da tutto il mondo per competere lungo i 23 km di costa.

Antibes giorno per giorno

Fino al 6 maggio - Et Toque ! - Théâtre Le Tribunal ore 20,30



Dal 5 al 7 maggio - La Cerisaie - Théâtre Le Tribunal Ven-Sam : 20h30 / Dim : 16h00



Il 5 et 26 maggio - Les Floralies 2023 - Antibes



Il 6, 14 e 26 maggio - Classic' Antibes avec l'orchestre national de Cannes - Conservatoire de Musique et d'art Dramatique

Il 6 e 9 maggio - Orchestre Harmonie Antibes - Sabato 6 maggio ore 10,30 : Concert à Vallauris devant le musée Picasso - Martedì 9 maggio ore 19h00 : Concert au conservatoire d'Antibes avec les élèves solistes

Dal 11 al 13 maggio - 5 filles couleur pêche - Théâtre Le Tribunal ore 20,30

Dal 12 al 14 maggio poi Dal 19 al 21 maggio - La porte à coté - Théâtre Antibéa ore 20,30

Dal 12 al 21 maggio - Festival International de Bridge - Espace Fort Carré ore 16

Domenica 14 maggio

Miss Bubulle - Théâtre le Tribunal ore 15

Cap de lire - 2ème édition - Plateau de la Garoupe dalle 10 alle 18

Mercoledì 17 maggio - Atelier d'éveil Musical - Médiathèque Albert Camus ore 10

Dal 18 al 20 maggio - Un air de Famille - Théâtre le Tribunal ore 20,30

Sabato 20 maggio - Atelier Repair Café - Espace Croix-Rouge dalle 14 alle 17

Dal 25 al 27 maggio - Le Ballon - Théâtre le Tribunal ore 20,30

Venerdì 26 maggio - Concert Hé Tzigane ! - Espace Fort Carré ore 20,30

Dal 26 al 28 maggio - Mademoiselle Julie - Théâtre Antibéa ore 20,30

Sabato 27 maggio - Concert AKAGERA - La sChOOL ore 21

Domenica 28 maggio - EDF Aqua Challenge - Plage de la Salis ore 7,30

Mercoledì 31 maggio - A quoi on joue ? - Médiathèque Albert Camus ore 15

Dal 31 maggio al 4 giugno - 28ème Voile d'Antibes - Port Vauban a partire dalle 10

Mostre ed esposizioni

Regards - Expositions photos - Gilbert Barles – Casemates 20 & 26 - Fino al 31 maggio 2023

Picasso - La fin du Début - Musée Picasso – Fino al 2 luglio 2023

Oeuvres sur Papier de Joëlle Eyraud, Jo Guichou et Patrick Rosiu - Transart Café – Dal 21 aprile al 19 maggio 2023

L'âge d'eau par Benjamin Flao - Médiathèque Albert Camus – Fino al 1° luglio

VIVRE - Aurore LANTERI - Espace exposition Les Arcades – Fino al 10 giugno

Expositions Casemates – Casemates

Cap'Art Garoupe - Sanctuaire de la Garoupedal 18 al 21 maggio

Visite guidate