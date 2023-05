I profumi della Costa Azzurra: un nuovo podcast

La Costa Azzurra celebra, in questo mese, la Rosa Centifolia con diversi eventi e il Comitato Regionale del Turismo della Costa Azzurra lancia il terzo episodio della sua raccolta di podcast "L’Essence #CotedAzurFrance" dedicata ai profumi della Costa Azzurra.

Il podcast, disponibile in francese e inglese, consente un’immersione nel mondo della profumeria: incontri con coltivatori di fiori ed esperti nella trasformazione di piante da profumo. Dalle case più famose del Pays de Grasse ai luoghi più riservati, una vera passeggiata uditiva e olfattiva nel mondo del profumo.

Il podcast è accessibile cliccando qui .





Disponibili in francese e in inglese e con episodi di 35 minuti, i podcast della raccolta "L'Essence Côte d'Azur France" offrono veri e propri percorsi sonori che consentono la scoperta culturale del territorio oltre ad una passeggiata sensoriale, dove i contrasti, i colori e i sapori invitano a vivere la Costa Azzurra in modo diverso.