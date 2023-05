F1. A Miami Leclerc sbatte in qualifica ed è solo settimo. Pole per Perez, Alonso accanto a lui

Chi troppo vuole, nulla stringe. O in questo caso, stringe poco. Charles Leclerc mette la sua firma sulla qualifica del GP di Miami e sul muro americano, come era successo già ieri, andando a chiudere le prove e determinando la griglia prima dell'ultimo tentativo del Q3.

E così, complice il botto del monegasco, la griglia vedrà la Red Bull di Perez in pole position con accanto Alonso su Aston Martin, in seconda fila l'altra Ferrari di Sainz e la Haas di Magnussen, terza fila per Gasly e Russell, e Leclerc solo settimo. Dietro di lui Verstappen, costretto alla nona posizione.

Un botto inaspettato ma che mischia un po' le carte in vista di un Gran Premio che, stando ai valori espressi fin qui, rischia di essere un nuovo monologo Red Bull.