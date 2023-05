Gli anni ’30 di Matisse attraverso la rivista Cahiers d’Art

Henri Matisse, La Grande Robe bleue et mimosas, 1937, huile sur toile, Philadelphia Museum of Art: Gift of Mrs. John Wintersteen © Succession H. Matisse Photo © PMA - Joseph Hu

Il Musée Matisse di Nizza proporrà, dal 23 giugno fino al 24 settembre 2023 , una mostra, prima nel suo genere, interamente dedicata agli anni ’30 dello scorso secolo attraverso le opere di Henri Matisse.

Il titolo della mostra è “Matisse années 1930 à travers cahiers d’art”.

La mostra, organizzata in collaborazione con il Musée de l'Orangerie di Parigi e il Museo d'arte di Filadelfia, riunisce opere e documenti eccezionali, mai mostrati prima, provenienti da collezioni pubbliche e private.

Couverture des Cahiers d’Art conçue par Henri Matisse, numéro spécial 3-5, 1936, © Succession H. Matisse | © Editions Cahiers d’Art, Paris 2023

È supportata da tre istituzioni che sono tutti luoghi emblematici delle opere dell’artista: il museo Matisse di Nizza, che conserva la più vasta collezione di opere e oggetti dell'artista, in grado di testimoniare questo periodo decisivo, il Musée de l'Orangerie di Parigi, dedicato alla collezione di Paul Guillaume, uno dei mercanti d'arte di Matisse, la cui raccolta di opere degli anni ’30 si inserisce nel rinnovato interesse per il periodo prebellico di Matisse e il Philadelphia Museum of Art, la cui organizzazione di mostre dedicata a Matisse è una tradizione.

Grand nu couché (Nu rose), 1935, © Succession H. Matisse Photo : Mitro Hood

Lo sviluppo della mostra accompagna il visitatore attraverso il periodo degli anni ‘30 per trasmettere la profonda trasformazione in atto nell'arte di Henri Matisse.

Il percorso si snoda attraverso otto sezioni: Pittura in crisi / In giro per il mondo di Henri Matisse / Il disegno e il metodo dell'automazione / Il laboratorio del giardino d'inverno / Gli stati della pittura / Metamorfosi della danza / Lo spazio del libro / Rinnovamento del fauvismo.



Il Musée Matisse si trova in Avenue des Arènes de Cimiez a Nizza.