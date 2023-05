Ligue 1. Tutti aiutano il Monaco che ora “vede” l’Europa League

Questa volta il Monaco non può proprio lamentarsi, hanno giocato tutti per dare una mano ai biancorossi giunti alla trentaquattresima giornata dopo due sconfitte consecutive.

Ha iniziato il Nizza regolando in casa il temibile Lille, poi il “tranquillo” Reims battendo il Lille, così i biancorossi del Principato, che stavano rischiando una clamorosa esclusione dalle Coppe, riprendono fiato e, grazie alla vittoria ad Angers, sorpassano il Lille in classifica e sono nuovamente in zona Europa League.

Brutte notizie anche per il Marsiglia, battuto e sorpassato dal Lens: per l’Olimpique il terzo posto consente l’accesso ugualmente alla Champions, ma attraverso i preliminari.

Per questo la sconfitta è di quelle che bruciano.

In coda, dove si lotta per evitare il quart’ultimo posto, s’inguaiano non poco due formazioni: il Nantes e il Brest.

Il Nantes subisce una pesante sconfitta interna dai rivali dello Strasburgo che, con la vittoria, operano un importante balzo in classifica, non sono fuori dai guai, ma c’è chi sta peggio.

Analogamente il Brest, sconfitto a Lorient, si trova ora a pari punti con lo Strasburgo, a soli tre punti dalla zona che scotta.

Detto della sconfitta dell’Angers, l’Ajaccio che solo la matematica non condanna ancora, ha pareggiato col Tolosa, mentre l’Auxerre non è riuscito ad andare oltre al pareggio con il Clermont, ha due punti di vantaggio sul Nantes, ma una differenza reti da far paura. Nella gara disputata ieri sera il Troyes ha perso in casa col Paris Saint Germain e "saluta" la Ligue 1.

L'unica gara della giornata che vedeva contrapposte due formazioni "senza pensieri" ha visto il Lione prevalere sul Montpellier in una gara caratterizzata da ben 9 reti con quattro centri di Lacazette che compie un gran balzo nella classifica cannonieri.



La trentacinquesima giornata che si disputerà nel prossimo fine settimana sarà molto assortita con incontri praticamente decisivi contrapposti ad altri che avranno poco da aggiungere alla storia del torneo.

S’inizierà venerdì 12 maggio con Lens – Reims, gara importante nella sfida per i primi posti e per l’individuazione delle Coppe europee. Il Reims, da parte sua, può attendere la gara tranquillamente, non avendo più patemi di classifica.

Non così per almeno una delle due gare in cartellone sabato 13 maggio.

Lo Strasburgo, che lotta per evitare la quart’ultima posizione e la retrocessione, riceverà il Nizza e potrà permettersi un solo risultato. L’altra gara avrà invece una chiave di lettura ben diversa: Paris Saint Germain – Ajaccio potrà aggiungere ben poco alla classifica delle due formazioni e ai loro destini esattamente opposti.

Tutte le altre gare sono in programma domenica 14 maggio.