Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Le Tignet (Foto)

Nuovo percorso cicloturistico quello che ci propone oggi Danilo Radaelli che si è recato fin nei Pays de Grasse.

Il tour prende avvio dal villaggio di Le Tignet dal quale si scorge, in lontananza, il Lac de Saint Cassien.

Proseguendo sentiero in terra battuta si giunge nei pressi di Saint Vallier de Thiey e, poco oltre, da uno spiazzo si può ammirare una vista dall’alto vista, estremamente panoramica, alla città di Grasse.

Le Tignet

Al confine ovest del Dipartimento delle Alpi Marittime, il comune di Le Tignet è separato dal dipartimento del Var dal Siagne. L’ambiente privilegiato che domina la Costa Azzurra ha reso questo borgo provenzale molto attraente per gli amanti della quiete.

L’antico borgo rannicchiato intorno all’antica chiesa di Sant’Ilario domina con sobrietà uno scenario che si espande dal lago di Saint-Cassien fino a Grasse passando per le isole di Lérins.

Tanti i percorsi ciclistici che passano per il comune di Le Tignet, in particolare le strade cosiddette EuroVelo...

Questi percorsi permettono agli amanti della bici di godersi meravigliosi scenari, seguendo il tracciato di un’antica ferrovia o costeggiando un canale o le sponde del Siagne.

Le attività e i luoghi da visitare

Piazzetta del vecchio borgo

Antica pieve di Sant’Ilario

Escursioni a piedi

Fiume Siagne

L'origine del nome sarebbe “Castrum de Antinhaco” nome dato all'accampamento romano che corona la cresta di Tignet e che diventerà successivamente De Antinoco poi De Antinieto per trasformarsi gradualmente in Le Tignet.

Questo accampamento romano era precedentemente un accampamento ligure che i legionari romani avevano conquistato.