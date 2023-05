Scarpe da uomo: come abbinarle al meglio in ogni occasione

Le scarpe da uomo sono un elemento fondamentale di qualsiasi outfit maschile. Spesso trascurate o considerate un dettaglio secondario, le calzature possono invece fare la differenza nell'aspetto complessivo del look. Ma come abbinarle al meglio in ogni occasione? Vediamo in questo articolo come le scarpe eleganti non possano fare la differenza.

L’universo delle scarpe da uomo

Innanzitutto, è importante capire che esistono diversi tipi di scarpe da uomo, ognuna adatta a una specifica occasione o stile di abbigliamento. Ecco alcuni consigli utili per scegliere le scarpe giuste in base all'occasione:

● Scarpe da ginnastica: chi ha detto che le scarpe bianche da uomo eleganti non possono essere anche comode? sono perfette per il tempo libero e per l'attività fisica, ma anche per un look casual e sportivo. Abbinale con pantaloni in tessuto tecnico o jeans e una t-shirt o una felpa. Ideali nella stagione estiva, ma preziose alleate anche durante l’autunno e la primavera, se adeguatamente abbinate, possono donare il giusto tocco di informalità al tuo look.

● Scarpe da lavoro: se il tuo lavoro richiede un dress code formale, opta per scarpe eleganti come le classiche stringate o i mocassini. Scegli colori come il nero o il marrone, abbinati a pantaloni classici e camicia. Quando si acquistano queste scarpe attenzione al tipo di suola: chi svolge le proprie mansioni in ambiti particolarmente formali può prediligere i modelli con una suola bassa, mentre coloro che amano i look formali ma possono permettersi qualche “trasgressione” possono optare anche per la suola bianca o leggermente più alta rispetto allo standard.

● Scarpe da cerimonia: per eventi come matrimoni o eventi importanti come cene di gala, le scarpe da cerimonia sono d'obbligo. Scegli un paio di scarpe eleganti, come i mocassini o le classiche stringate in pelle nera o marrone e abbinali con un completo per avere un risultato formale e chic. Attenzione a non esagerare o a fare abbinamenti troppo azzardati: le scarpe da cerimonia possono essere valorizzate appieno solo con look decisamente formali.

● Scarpe da trekking: se ami la natura e le escursioni, opta per scarpe da trekking resistenti e confortevoli. Abbinale con pantaloni cargo e una giacca leggera per ottenere un look coerente e che non lascia spazio agli errori.

Infine, con l’arrivo della stagione estiva si possono finalmente ricominciare ad indossare le scarpe da barca: sebbene queste calzature nascano come espressamente dedicate alla vita “a bordo” vengono oggi indossate soprattutto da coloro che, durante le giornate afose, non vogliono privarsi di questo caso casual e comode. Per esaltarne le caratteristiche, possono essere abbinati a pantaloni corti e una camicia o una polo.

Qualche suggerimento degli esperti

Oltre a conoscere le differenti tipologie di scarpe da uomo, ecco qualche suggerimento degli esperti per non commettere errori di stile.

Innanzitutto, è importante tenere conto del tipo di evento o situazione a cui ci si sta preparando. Per un ambiente formale, come un matrimonio o un colloquio di lavoro, è consigliabile optare per scarpe eleganti come i classici mocassini o le classiche scarpe stringate in pelle nera o marrone scuro. Se si vuole dare un tocco di originalità al proprio look, si può optare per un paio di scarpe in vernice o in pelle scamosciata, magari in un colore più vivace come il blu o il bordeaux.

Per un ambiente informale, come un aperitivo con gli amici o una gita fuori porta, si possono indossare scarpe più casual come le sneakers o le scarpe da ginnastica. Anche in questo caso, è possibile optare per un tocco di originalità scegliendo scarpe in materiali diversi come il denim o il camoscio, oppure con dettagli come le zip o le borchie.

Un altro fattore importante da considerare è il colore delle scarpe. In generale, si consiglia di scegliere un colore di scarpe che si abbina bene con il colore dei pantaloni o dei jeans. Ad esempio, se si indossano pantaloni neri, è meglio optare per scarpe in pelle nera o marrone scuro. Se si indossano pantaloni blu, invece, si può optare per scarpe in pelle marrone chiaro o beige.

Un'altra opzione da considerare è l'uso di accessori come la cintura o la borsa. Questi possono aiutare a creare un look più coordinato e completo. Ad esempio, se si indossano scarpe marroni, si può optare per una cintura o una borsa dello stesso colore.

Infine, è importante ricordare che le scarpe devono essere sempre pulite e ben curate. Una scarpa sporca o usurata può rovinare completamente un look, anche se le scarpe stesse sono di alta qualità. Pertanto, è importante prendersi cura delle proprie scarpe, pulendole regolarmente e conservandole in un luogo asciutto e ben ventilato.

Redazione a cura di LinkEasy