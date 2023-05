Nizza, tutto pronto per Notte Europea dei Musei

La Notte Europea dei Musei consentirà di vivere, sabato 13 maggio 2023 , un momento eccezionale: quella sera, i musei di Nizza apriranno le loro porte gratuitamente, dal tramonto e per alcuni fino a mezzanotte.

Percorsi illuminati, percorsi ludici, proiezioni, eventi eccezionali regaleranno un'esperienza museale conviviale e rara.



Quest'anno la manifestazione torna per la diciannovesima volta dal suo lancio nel 2005: la Notte Europea dei Musei ha attirato ogni anno un vasto pubblico e soprattutto un numero altissimo di giovani.



L’appuntamento è per sabato 13 maggio 2023 a Nizza per una Notte Europea dei Musei, ricca di sorprese.





Questo il programma

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 11-22

Visites-dégustation 18 e 19

Musée Masséna

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 17-21,30

«La Noblesse de Nice et de son Comté entre le XIIIe et le XIXe siècle» ore 17

« Nice, an English story » - Dalle 18 alle 21,30

Musée Matisse

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 17-22

Atelier Remix – Matisse/Wesselmann - Dalle 18,30 alle 20

Déambulation musicale avec le guitariste Laurent Blanquart - Dalle 19h alle 20h

Visite commentée de l’exposition « Tom Wesselmann. After Matisse » - Dalle 20,30 alle 21,30

Musée de la Photographie Charles Nègre

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 18-22

«Rencontre avec le Photographe Alexandre Dufaye» à la Galerie du Musée - Dalle 18 alle 19

«Visite guidée de l’exposition LIONEL KAZAN, un air du temps» - Dalle 19 alle 20

«Voyage musical dans l’univers de Lionel Kazan» - Dalle 20 alle 21



Palais Lascaris

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 18-22

Visite de l’exposition temporaire «odon. Métamorphose baroque ». Ore 18, 30

Savourez le geste, la posture, le verbe et le masque au travers de l’art de la « commedia dell’arte » Alle 19,30 e 20,30

Évasion musicale 20 e 21,15

Rencontrez l’artiste Sylvie T - Dalle 18 alle 22



Muséum d’Histoire naturelle de Nice

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 18-22

La couleur des insectes en visite commentée - Dalle 18 alle 22, départ toutes les heures

Musée international d'Art naïf Anatole Jakovsky

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 18-22,30

Exposition de l’artiste Ben : « On est tous fous » - Dalle 18 alle 22,30

Rencontrez Ben au musée - Dalle 18 alle 22,30

Visite des collections d’Anatole et Renée Jakovsky - Dalle 19 alle 20

Revivez les coulisses du montage de l’exposition « On est tous fous » - Dalle 20,30 alle 21,30

Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 18-23

Visite du site archéologique des thermes «Tous aux bains» 18 - 20

Visite guidée spéciale «La lampe de Caïus ou la vie quotidienne à Cemenelum » 20,30 – 21,30

Atelier de fabrication d’une lampe à huile « Fabrique ta lampe même si tu n’es pas une lumière ! » 21,30 - 23h

Musée de Préhistoire de Terra Amata

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 18-23

18 - 20 (départ toute les ½ heures).

Visite guidée spéciale «A la rencontre du premier niçois» 20,30 – 21,30

Atelier participatif d’art préhistorique «Laisse une trace à Terra Amata!» 21,30 - 23

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain - MAMAC

Orario di apertura per la Notte Europea dei Musei: 19 -mezzanotte

Projection du film «Marcel Alocco: La Manu-facture du sens» d’Alain Amiel (2022-2023) 18

Atelier en plein air «Nos visages» 18 – 19,30

Lecture masquée de rêves «Panorama des épopées introspectives – American Dream» 18, 20, 21

Cirque et musique 19

Déambulation avec les jeunes danseurs du Pôle National Supérieur de Danse 20 – 20,30 & 21 – 21,30

Rendez-vous musicaux 20,30, 20,45 & 21,30 - 22 - 23 (amphithéâtre extérieur / jardin Sosno et Toit-terrasse)

Allumage du «Mur de feu» d’Yves Klein 23,30 (Toit-terrasse)

18-23 : buvette et restauration dans l’amphithéâtre extérieur / jardin Sosno avec la Brasserie d’aqui.

Come andare ai musei di Nizza, utilizzando i mezzi pubblici

Musée Matisse

164, avenue des Arènes de Cimiezz

Bus n° 5, 16, 18, 33, 40, 70 – arrêt Arènes / Musée Matisse

MAMAC

Place Yves Klein

Tramway ligne n°1 e 2– arrêt Garibaldi

Bus n° 12, 15, 30, 33, 38 – arrêt Promenade des arts

Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

23, avenue de Fabron

Bus n° 34 – Arrêt Deux Cyprès

Palais Lascaris

15, rue Droite

Tramway ligne 1 – arrêt Cathédrale / Vieille Ville

Bus n° 12, 30 – arrêt Cathédrale / Vieille Ville

Musée de Préhistoire de Terra Amata

25, boulevard Carnot

Ligne n°2 du Tramway - Arrêt Port Lympia

Bus n°7, 15, 38 - arrêt Carnot

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33, avenue des Baumettes

Bus n° 38 – arrêt musée Chéret

Ligne n°2 du Tramway – arrêt Centre Universitaire Méditerranéen

Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez

160, avenue des Arènes de Cimiez

Bus n° 5, 16, 18, 33, 40, 70 – arrêt Arènes / Musée Matisse

Musée Masséna

65, rue de France

Bus n°12 – arrêt Gambetta / Promenade

Bus n° 8 – arrêt Rivoli

Ligne n°2 du Tramway – arrêt Alsace Lorraine

Museum d’Histoire Naturelle

60, boulevard de Risso

Tramway ligne 1 e 2 – arrêt Garibaldi

Bus : Lignes 12 et 15 – Promenade des Arts

Lignes 30, 33, 38 – Promenade des Arts.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1, Place Pierre Gautier

Tramway ligne n°1 – arrêt Opéra – Vieille Ville