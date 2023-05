La (fin troppo) breve favola araba di Ronaldo: torna a sognare la Spagna

Cristiano Ronaldo potrebbe già lasciare l’Al-Nassr e tornare al Real Madrid, ma non come calciatore

Ha dell’incredibile la notizia che rimbalza da una parte all’altra del globo in questi giorni: secondo alcune indiscrezioni, il grande Cristiano Ronaldo potrebbe davvero lasciare già l’Al-Nassr e l’Arabia Saudita per tornare al Real Madrid.

Le motivazioni sarebbero molteplici, sportive e non, ma il punto è un altro: dopo appena 4 mesi il fenomeno portoghese potrebbe già lasciarsi alle spalle la faraonica esperienza asiatica per ritornare in Europa, nel club che lo ha reso uno dei più grandi della storia. Tuttavia, il presidente dei Blancos Florentino Perez avrebbe posto una condizione estrema: CR7 potrebbe tornare a Madrid non come calciatore, ma solo in veste di ambasciatore o dirigente del club.

L’esperienza di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita volge al termine?

Il campione portoghese ha deciso di rescindere il proprio contratto con il Manchester United a novembre, all’alba dei Mondiali in Qatar. Dopo una rassegna iridata tutt’altro che positiva per lui e il suo Portogallo, il numero 7 ha optato per un’esperienza nuova, totalmente diversa da ciò a cui era stato abituato fino ad allora: l’Arabia Saudita.

A gennaio quindi il ragazzo è arrivato nel continente asiatico con grande entusiasmo, con tanta voglia di mettersi in mostra e alla prova. Ronaldo ha firmato con l’Al-Nassr un contratto a dir poco faraonico, che dopo un paio d’anni di onorata carriera da calciatore lo avrebbe poi reso ambasciatore del paese in ottica Campionati del Mondo.

Tuttavia, le cose non stanno andando come previsto. Nonostante la buona media realizzativa dell’ex attaccante della Juventus, la squadra non gira come dovrebbe, i risultati stentano ad arrivare e Ronaldo non riesce a rispettare le attese. Come al solito quindi, non hanno tardato le solite critiche circa le sue prestazioni e i suoi numeri. A peggiorare il tutto ci si è messo anche lo stesso presidente del club, che ha definito l’acquisto di Cristiano Ronaldo come una vera e propria “truffa”. Insomma, tutto sembra apparecchiato per un suo addio all’Arabia da qui alle prossime settimane.

Ronaldo al Real Madrid è possibile, ma non da calciatore

Ecco quindi che, alle voci di un suo probabile addio, si susseguono quelle di un suo ipotetico ritorno nella vincente e fascinosa Madrid. Cristiano Ronaldo ha vinto tutto più e più volte con i Blancos, club che gli ha permesso anche di raggiungere ben 4 dei suoi 5 Palloni d’Oro. Il portoghese deve tanto a questa società, almeno quanto il Real deve a lui per tutti i titoli sollevati nel corso di quei fantastici 9 anni insieme.

Le indiscrezioni riportano come Florentino Perez abbia accettato di buon grado un suo ritorno a Madrid, notizia che farebbe tanto piacere anche alla sua compagna – Georgina Rodriguez – conosciuta proprio a suo tempo nella capitale spagnola.

La condizione posta dal numero 1 del Real sarebbe però determinante: non ci sarebbe spazio per Cristiano Ronaldo al Real Madrid come giocatore, ma solo ed esclusivamente come ambasciatore o dirigente.

Il risultato è presto detto: se CR7 vuole davvero lasciare l’Al-Nassr per tornare ai Galacticos, dovrà abbandonare per sempre il calcio giocato.