Nizza, in Boulevard Gambetta rispuntano i vecchi binari: torna la Belle Époque (Foto)

Alla fine dell’800 a Nizza l’unico viale che conduceva al mare era percorso da un tram: in un primo tempo, a far data dal 1878, condotto dai cavalli, poi, nei primi anni del XX° secolo, trasformato in elettrico.

I binari occupavano il sedime stradale e, pochi giorni fa, sono comparsi alla luce nel corso dei lavori di rifacimento del sedime stradale.

Presto Boulevard Gambetta sarà percorso da bus ad alta capacità, in grado di trasportare centinaia di passeggeri da Nice Nord fino al mare e in centro.

I binari storici, che portano alla mente alla Belle Époque, non verranno distrutti, ma salvaguardati, coperti nuovamente e pronti a ricomparire chissà fra quanti anni.

Intanto sono tante le persone che fotografano la strada, che si soffermano sui binari, che commentano le trasformazioni in atto.

Boulevard Gambetta, nel 1878, con i primi tram a cavallo (la "Ferrovia americana" come era chiamata allora) divenne una strada importante per i turisti, un richiamo che valorizzò quello che era l’Ovest della città.

Oggi, in pieno centro, si sta trasformando in una via priva di traffico percorsa, fra qualche mese, da grandi bus che seguiranno un percorso parallelo a quello della Ligne 1, ma le radici sono là sotto, in quei binari che hanno attraversato la Belle Époque, due Guerre Mondiali, le trasformazioni del XX° e quelle attuali, ma che resistono al mutare dei tempi.