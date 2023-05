Nice Magazine, una finestra sulla città

Uno spazio sulla città di Nizza: é disponibile il numero di maggio 2023 di Nice Magazine, il mensile edito dalla città di Nizza.



Il numero di maggio della rivista curata dalla Ville de Nice é dedicato alle grandi opere in corso in città oltre a fornire molte altre informazioni.



La rivista è distribuita gratuitamente e può essere trovata in vari spazi pubblici cittadini.



Al fondo di questo articolo è inserito il numero di maggio 2023.