Nizza, un affare da 5 milioni di euro

Un affare più unico che raro: Villa Zofia a Nizza è stata posta in vendita a 5 milioni di euro.

E’ l’immobiliare agentiniçois.com che cura l’alienazione di una splendida villa di fine ‘800 posta sul Quai des Etats Unis, di fronte al mare, con all’interno un giardino privato.

Villa Zofia passa nuovamente di mano dopo che, appena cinque anni fa, era stata acquistata da un miliardario rumeno per 3,7 milioni che ora la pone in vendita per mezzo miliardo di euro: il proprietario ha sicuramente fiuto per gli affari!

Tre piani, vista mozzafiato, centralissima, ha tutte le caratteristiche per poter essere definita casa da sogno, anche se, pare, i molti che si sono fatti avanti con l’agenzia, siano più che altro ristoratori, decisi a sfruttare la posizione “fronte mare”, la sua centralità ed anche il giardino posto all’interno.

Per farla diventare un ristorante “à la page” sono disposti a sobbarcarsi gli oneri e le difficoltà amministrative necessari per il cambio di destinazione d’uso di quella che è, al momento, una villa a destinazione abitativa, di 700 metri quadrati.

La storia di Villa Zofia porta indietro nel tempo, a fine XIX° secolo e chi sia stato a commissionarla non è sicuro.

Si parla di un ricercatore francese, il professor Gilbert Declat, contemporaneo di Louis Pasteur, che si distinse nelle ricerche sull’acido fenico, ma morì pochi anni dopo la consegna avvenuta nel 1891.

La “storia” si aggancia, a questo punto, con quella di un ricco aristocratico russo che l’avrebbe acquistata (o commissionata, secondo un’altra ipotesi) all’architetto nizzardo Louis Daniel: la villa assunse il nome della figlia dell’aristocratico russo e si chiamò Villa Zofia.

L’immobile ha cambiato molti altri proprietari ed ora è nuovamente sul mercato: a due passi dal mare, dal Municipio e da Cours Saleya: i 5 milioni di euro richiesti non sono pochi, ma occorre tenere presente la scommessa che finora ha sempre funzionato: la valutazione che sarà fatta quando sarà messa nuovamente in vendita!