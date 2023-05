Oggi Nizza celebra la giornata internazionale del vivere insieme in pace

In occasione della Giornata Internazionale del Vivere Insieme in Pace, la Città di Nizza, in collaborazione con alcune associazioni, organizza una tavola rotonda sul tema del dialogo, della tolleranza, del vivere insieme in pace e delle sfide da affrontare per un mondo senza odio.

La giornata di oggi, martedì 16 maggio 2023, è dedicata alla convivenza, cioè all'accettazione delle differenze, al rispetto e al riconoscimento degli altri in uno spirito di pace.





Per l’occasione é stata organizzata una tavola rotonda: l'incontro al Centre Universitaire Méditerranéen è un'occasione per esprimere il profondo desiderio di vivere e agire insieme, uniti nella differenza e nella diversità, per costruire un mondo basato sulla solidarietà e l'armonia.



Programma

Ore 14: Inaugurazione della mostra "Un artigiano per la pace" dello sceicco A. Bamba. La mostra (realizzata durante la "Conferenza Internazionale sulla Pace nel Mondo", presso la Columbia University di New York) intende promuovere i valori di pace, tolleranza e convivenza insegnati dall'Islam e proposti dal grande maestro sufi senegalese Cheikh A. Bamba.

Ore 14,30 - Lettura di poesie sulla convivenza;

Ore 14,40 - Saluto di benvenuto;

Ore 15 - Tavola rotonda "Dialogo per la tolleranza, vivere insieme in pace e le sfide per un mondo senza odio";

Ore 18 - Lettura di poesie sulla pace.



Il Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) si trova sulla Promenade des Anglais numero 65.