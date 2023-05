Calcio: l'Atalanta mette a ko la Roma 3-1

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho parla ai microfoni durante un'intervista dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Nello stesso tempo l'allenatore portoghese dei giallorossi si ritiene soddisfatto dei suoi risultati e della squadra.

Il k.o

La sconfitta contro l'Atalanta è una vera delusione per la Roma e per il tecnico José Mourinho. La partita gli è costata un 3-1 finale che non si aspettava, ma comunque nel contesto il portoghese sembra essere più che soddisfatto dei suoi calciatori. Infatti, nell'intervista svolta dall'allenatore a sue parole dichiara: " Nonostante abbiamo perso, sono orgoglioso di essere l'allenatore della Roma, abbiamo giocato bene questa partita e siamo stati superiori a loro dominando per tutta la sfida in campo. Anche se abbiamo i nostri limiti, e abbiamo perso abbiamo disputato un'ottima partita, fa parte del gioco. Inoltre abbiamo saputo controllare la gara in tutti i sensi, forse non abbiamo creato tanto, è vero, ed il primo gol ce lo siamo presi perchè Abraham non riesce a subire fallo e alcuni non marcano bene in difesa"- sottolinea Josè Mourinho. Poi nell'intervista il tecnico portoghese continua a commentare: " Nel secondo tempo della gara, su un risultato di 2-1 si poteva pareggiare, invece è arrivato il terzo gol che ci ha messo a ko".

La Roma

In un secondo tempo, il tecnico dei giallorossi afferma :"Sabato se devo giocare io gioco, la mia è una squadra molto unita che quando ci sono delle difficoltà à, sa anche affrontarle insieme. Anche Francesco Totti e gli altri giocatori di un tempo sono piuttosto orgogliosi di noi , questa sera poi abbiamo chiuso la partita con nove calciatori ma comunque io sono soddisfatto ,o stesso nonostante gli sbagli. L'unica cosa che mi rattrista è il risultato, per avere una difesa a quattro bisogna lavorarci su e in questo periodo non abbiamo molto tempo per fare quel di più! Colgo l'occasione per dire grazie a Francesco Totti che si è complimentato con me, lo chiamo sempre capitano. Sicuramente non possiamo fare miracoli, ma c'è molta empatia tra noi e i nostri tifosi, perchè sanno che è una squadra bella e forte, adesso per sabato nella sfida contro il Milan avrei avuto più bisogno del calciatore Aldair dato che siamo senza Smalling e Llorente".

L'Europa

In seguito Josè Mourinho, ancora nell'intervista parla dei calciatori infortunati e ne commenta così: " Nella sfida contro l'Atalanta ho cercato di fare il possibile, infatti, è per questo se i giocatori Matic, Spinazzola e Dybala hanno iniziato in panchina. La mancanza di Smalling e Llorente è un problema per noi perchè sono piuttosto fondamentali per la squadra. Si poteva entrare nelle prime quattro, ma alla fine va bene così, non sono abituato a scegliere tra Europa e campionato e comunque sono abituato ad andare fuori dall'Europa, ovvio che se lo avessi fatto avremmo giocato solo 7 partite . In tutta la mia carriera sono abituato ad avere 22-24 titolari, tempo fa c'era Benzema e Higuain, una volta schierato Drogba e Crespo. C'è il rischio di non vincere l'Europa ma anche di vincere la coppa e di arrivare alle top four!".

Su Paulo Dybala

Prima di concludere l'intervista, Josè Mourinho dice qualcosa anche sul giocatore Paulo Dybala: " Paulo si è fatto molto male nella partita dell'andata contro la squadra del Feyenoord ma comunque ha dato la sua disponibilità per aiutare la squadra a passare il turno. E' rimasto in campo solo perché avevamo un giocatore in meno, ora ha dovuto subire l'intervento alla caviglia e quindi non è al top, ma speriamo che rimette al più presto per tornare in campo!"- conclude Josè Mourinho all'ntervista.