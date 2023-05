Come scegliere una scuola di massaggio?

Scegliere la giusta scuola di massaggio può essere un compito scoraggiante, specialmente con la pletora di opzioni disponibili. Tuttavia, ci sono alcuni fattori che possono aiutare a semplificare il processo decisionale.

La scuola di massaggio ideale richiede un'attenta considerazione di vari fattori come l'accreditamento, il programma di studi, il corpo docente e il personale, l'ubicazione, le dimensioni della classe e il prezzo.

Gli studenti dovrebbero prendersi il tempo necessario per ricercare e confrontare le diverse scuole prima di prendere una decisione. Con la giusta scelta della scuola di massaggio, gli studenti possono ottenere un'istruzione e una formazione di qualità per prepararsi a una carriera di successo nell'industria della terapia del massaggio

Tra le tante opzioni disponibili spicca quella della Scuola di massaggio professionale Tao , la quale ogni anno offre un percorso formativo e didattico di alta qualità a migliaia di studenti. Una volta terminati gli studi gli studenti vantano di trovare subito uno sbocco professionale sia esso autonomo o da dipendente.

Le giuste indicazioni per selezionare una scuola di massaggio valida

La prima considerazione da fare è quella di controllare l'accreditamento scolastico. Infatti, è essenziale assicurarsi che la scuola sia autorizzata dall'ente normativo statale o regionale e accreditata da un'agenzia così da poter lavorare come autonomo o potersi orientare anche alla ricerca di lavoro all’estero..

Un altro fattore cruciale da considerare quando si sceglie una scuola di massaggio è il curriculum. Il programma di studi dovrebbe coprire tutti gli argomenti essenziali richiesti per la pratica della terapia del massaggio, tra cui anatomia e fisiologia muscolare , patologia, tecniche di massaggio, etica e gestione aziendale.

Inoltre, è essenziale verificare se la scuola offre formazione pratica, stage o opportunità di pratica clinica per garantire che gli studenti facciano esperienza pratica. Se ha una conoscenza delle aziende del territorio a cui proporre gli studenti è tutto guadagnato. In alternativa, potrebbe rivelarsi utile anche un sito o un contatto in cui cercare e offrire la propria professionalità.

Il corpo docente e lo staff di una scuola di massaggio sono un altro aspetto critico da considerare. Il corpo docente deve avere esperienza nell'insegnamento della terapia del massaggio e un background nel settore. Nonché essere in grado di offrire un'attenzione personalizzata agli studenti e di fornire un tutoraggio durante la loro formazione. Il personale dovrebbe anche essere disponibile e di supporto, fornendo risorse e indicazioni agli studenti quando necessario.

Anche la posizione e le dimensioni delle classi di una scuola di massaggio sono considerazioni importanti. La sede dovrebbe essere facilmente accessibile, possibilmente con un ampio parcheggio.

Le dimensioni delle classi dovrebbero essere abbastanza piccole da consentire un'attenzione personalizzata da parte del corpo docente, ma abbastanza grandi da fornire prospettive diverse agli altri studenti. Se offre dei corsi online è un vantaggio maggiore poiché ci si può formare anche da casa, su alcuni argomenti.

Infine, è essenziale considerare il costo dell'istruzione. I programmi di terapia del massaggio possono variare in termini di costo, quindi è fondamentale scegliere una scuola che offra rette accessibili senza compromettere la qualità dell'istruzione. È anche consigliabile verificare se sono disponibili degli sconti o delle promozioni che contribuiscano ad abbassare il costo dell'istruzione.

Meglio cominciare il lavoro di massaggiatore da libero professionista o da dipendente?

Come massaggiatore, ci sono due opzioni principali per iniziare la propria carriera: lavorare come libero professionista o come dipendente. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi. In definitiva, la decisione dipende dalle preferenze personali, dagli obiettivi di carriera e dalla stabilità finanziaria.

Iniziare come freelance permette di avere un maggiore controllo sugli orari e sull'ambiente di lavoro. Potete scegliere i vostri clienti, fissare le vostre tariffe e lavorare comodamente da casa. Inoltre, in qualità di libero professionista, è possibile guadagnare di più per sessione, poiché non si dividono i profitti con un datore di lavoro.

Tuttavia, iniziare a lavorare come freelance può anche essere impegnativo. Costruire una base di clienti può richiedere tempo e impegno, il che significa che all'inizio le entrate potrebbero non essere costanti. Inoltre, dovrete gestire tutti gli aspetti della vostra attività, compresi il marketing, la contabilità e la programmazione. Questo può essere opprimente per alcuni massaggiatori che preferiscono concentrarsi solo sul loro mestiere.

D'altra parte, iniziare come dipendente offre maggiore stabilità e vantaggi. Probabilmente avrete un flusso costante di clienti fornito dal vostro datore di lavoro e dal nome rinomato della SPA , il che significa che il reddito è garantito.

Tuttavia, lavorare come dipendente può anche comportare delle limitazioni. Potreste avere meno controllo sul vostro orario e sull'ambiente di lavoro. Inoltre, dato che dividete i profitti con il vostro datore di lavoro, il vostro potenziale di guadagno può essere limitato.