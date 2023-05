MADE4ART è lieto di presentare Acrylic Pixel, mostra dell’artista Giorgio Vallorani a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni

MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 a Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, Acrylic Pixel, mostra dell’artista Giorgio Vallorani (Amandola - Fermo, 1973) a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni. In continuità con la recente esperienza alla fiera d’arte contemporanea (un)fair di Milano (Superstudio Maxi, 3 - 5 marzo 2023), dove MADE4ART ha partecipato con una personale dell’artista marchigiano, viene ora esposta una nuova selezione di suoi lavori, molti dei quali inediti e frutto del lavoro condotto negli ultimi mesi.

L’arte di Giorgio Vallorani nasce da un pensiero tradotto in immagine attraverso tecniche diverse e apparentemente antitetiche, un dialogo armonico in grado di produrre risultati originali, riconoscibili e dalla coinvolgente presenza cromatica. Digital painting, pittura tradizionale, disegno, collage, mosaico: sul supporto dell’opera vengono a interagire il classico con il contemporaneo, senza provocare cortocircuiti o contrasti, generando invece nuove opportunità percettive.

I soggetti scelti dall’artista fanno parte della nostra vita quotidiana oppure sono tratti dal mito o dalla storia dell’arte, ma vengono sempre rivisitati e trasformati dalla sua fervida immaginazione e da un sapiente intervento pittorico. Figure senza volto, di aperta interpretazione, con le quali è

possibile immedesimarsi e superare coordinate di tempo e di spazio, sagome dai differenti colori come ognuno di noi è diverso da tutti gli altri suoi simili. Si ritrovano a coesistere nella composizione come individui nel mondo reale, un insieme di colori ricco di energia e dalle infinite possibilità di variazione, proprio come la vita.

Acrylic Pixel è visitabile dal 17 maggio al 6 giugno 2023 con opening mercoledì 17 maggio dalle ore 18 alle 20; i giorni successivi apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 19, il sabato dalle ore 15 alle 18.