Affitti, ritardato pagamento: quali sono le conseguenze?

Cosa succede quando un inquilino non è puntuale nel pagamento del canone di affitto e se questo fatto si ripete più volte, diventando quasi un’abitudine?

Il proprietario dell’alloggio ha la facoltà di non rinnovare il contratto di locazione per motivi legittimi e gravi.

Se l'inquilino ha difficoltà a pagare l'affitto deve cercare di trovare una soluzione amichevole con il proprietario in attesa che intervenga l'assistenza sociale, logicamente avendone diritto.

L'assistenza abitativa può essere concessa per alleviare un debito di affitto e quindi evitare lo sfratto.

Se alle difficoltà nel pagamento dell’affitto se ne aggiungono altre (per esempio interessi o fatture non pagate), l'inquilino può presentare una pratica di sovra indebitamento.

In ogni caso il mancato pagamento dell'affitto e delle utenze è motivo di risoluzione del contratto di locazione da parte del proprietario e sfratto dell'inquilino. Il pagamento parziale può avere le stesse conseguenze, salvo alcuni casi specifici. Ad esempio mancato pagamento dell'aiuto abitativo in caso di alloggio non dignitoso.

In ogni caso il proprietario non ha mai il diritto ad imporre interessi o sanzioni sui ritardi nei pagamenti e non è valido un contratto di affitto che lo prevedesse.

La normativa prevede infatti che qualsiasi clausola che autorizzi un proprietario a riscuotere multe o sanzioni in caso di violazione del contratto di affitto o del regolamento condominiale è considerata nulla.