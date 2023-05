Lo Yachting Festival torna a Cannes dal 12 al 15 settembre

Appuntamento irrinunciabile della nautica da diporto da oltre 45 anni, lo Yachting Festival ha riunito lo scorso anno quasi 650 imbarcazioni e yacht eccezionali dai 5 ai 50 metri e 600 espositori tra cui i maggiori protagonisti del settore.

Tutti si ritrovano a Cannes per aprire la stagione nautica e mettere in risalto le loro novità e anteprime mondiali. Le imbarcazioni esibite rappresentano un'eclettica ed esaustiva selezione dei modelli disponibili sul mercato, sia in termini di dimensioni, dalle più piccole alle più grandi, sia per la tipologia di scafo (monoscafi o multiscafi, rigidi o semirigidi) o ancora di propulsione (vela o motore). Il salone si distingue inoltre per l'esposizione di imbarcazioni nuove presentate dai cantieri (ad eccezione delle 50 imbarcazioni dello spazio yacht brokerage). Come ogni anno, lo Yachting Festival 2023 sarà una vera e propria vetrina per i gioielli del mare che metterà in luce competenze uniche e orafi della costruzione navale. Un evento che consente a tutti, innamorati del mare, appassionati di yachting, visitatori esperti o semplicemente curiosi, di scoprire un universo in un contesto idilliaco, emblema della Costa Azzurra.

"Dopo una grande edizione 2022, durante la quale abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di superare i risultati di quella pre-covid 2019, siamo lieti di lanciare questa 46a edizione del Cannes Yachting Festival. Anche quest'anno vogliamo offrire ai nostri visitatori provenienti da tutto il mondo il meglio dell'offerta francese e internazionale, svelare le ultime innovazioni tecnologiche e marchi eco-responsabili e fornire ai nostri espositori la cornice più bella per rivelare le loro novità e anteprime nelle migliori condizioni possibili. L'industria nautica è più fiorente che mai e il desiderio di solcare le onde, indipendentemente dalla dimensione della barca, non è mai stato così forte, ottime ragioni per garantire il successo dello Yachting Festival 2023”, sottolinea Sylvie Ernoult, Direttrice dello Yachting Festival.