La Fête du Port torna per la 2^ edizione venerdì 9 giugno a Saint Laurent du Var

La Fête du Port torna per la 2^ edizione venerdì 9 giugno 2023 Dalle 18:00 alle 23:30, i visitatori potranno godere di un'atmosfera festosa sul porto turistico di Saint-Laurent-du-Var, che per l'occasione diventa pedonale!

In programma: mercatino dell'artigianato, terrazze ampliate e molte attività festive sul tema celtico e Coppa del mondo di rugby.



L'accesso al porto turistico è gratuito per i visitatori.



Nelle vicinanze sono disponibili tre parcheggi:

- Porta uscita parcheggio entrando dall'ingresso situato subito dopo la stazione di servizio Avia

- Consueto parcheggio ingresso porto, per raggiungere il nuovo parcheggio

- Parcheggiare in banchina, consueto ingresso al porto, e proseguire dritto verso le banchine, dopo il cantiere