Sabbia o galets? A Nizza se ne discute

Si tratta di una “suggestione” che diventa virale ad ogni colpo di mare, quando il “panorama” che si gode dalla Promenade des Anglais cambia aspetto.

Spariscono i “galets”, i ciottoli che caratterizzano le spiagge di Nizza e, al posto, compare una distesa di sabbia.

In pochi giorni le spiagge torneranno a riproporre il loro aspetto normale, ma la proposta di “cambiare il volto” delle spiagge di Nizza, sostituendo i galets con la sabbia, viene riproposta.

Il fenomeno nasce dal moto ondoso che spinge sulla spiaggia la sabbia presente nel mare ed è sufficiente per indurre a ragionare se siano meglio le spiagge con la sabbia o con i galets.

Per i “veri” nizzardi il problema proprio non si pone: “galets per sempre”, pare udirli gridare ad una sola voce!

C’è però un’altra questione che depone a fare dei ciottoli: le modifiche climatiche e l’innalzamento del livello dell’acqua marina che sta riducendo le dimensioni delle spiagge, con tutte le problematiche che questo fenomeno comporta: i galets costituiscono una barriera ben più efficace rispetto alla sabbia.

Trasformare le spiagge di Nizza in arenili sabbiosi presenterebbe dei costi notevoli, non solo per la posa della sabbia che è molto più soggetta ad essere “portata via” dalle onde. Una spesa valutata in 18 milioni di euro per chilometro , oltre alla creazione di difese della costa.

Inoltre la pulizia della spiaggia e il suo “lavaggio” (cosa che nella stagione balneare avviene quotidianamente) è molto più efficace con i ciottoli.

Insomma, anche ragioni igieniche portano a difendere la tradizione che a Nizza si rifà ai “galets” che caratterizzano la città e il suo arenile.