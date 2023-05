Ligue 1. Il Monaco si gioca la Champions a Rennes. La penultima giornata propone alcune gare al calor bianco

A due giornate dalla fine del torneo molti verdetti sono già stati pronunciati, mentre su altri fronti tutto è ancora aperto e gli ultimi 180 minuti di gioco promettono molte sorprese.

I verdetti ormai pronunciati

Campione di Francia e vincitore del torneo

Anche se, teoricamente, il Lens potrebbe ancora raggiungere (ma non superare) il Paris Saint Germain, la differenza reti (+50) dei parigini non è confrontabile con quella del Lens (+34) e quindi…discorso chiuso!



Accesso alla Champions

Paris Saint Germain, Lens e Marsiglia ormai non possono più essere raggiunti. Difficile ipotizzare un sorpasso del Marsiglia sul Lens che ha 5 punti di margine su 6 disponibili.