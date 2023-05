F1. A Montecarlo casco e tuta speciali: Leclerc vuole regalarsi un sogno tra le strade di casa

È iniziato il weekend del Gran Premio di Monaco di Formula 1, l'evento più glamour dell'intero calendario della massima serie motoristica a quattro ruote. E sono in tanti i pretendenti alla vittoria finale tra i piloti giunti nel Principato.

Perchè, in un anno come questo dove la Red Bull domina quasi ovunque, Montecarlo può rappresentare un'eccezione, l'occasione per chi sa di averne davvero poche altre così nel corso dell'anno: la storia insegna che anche le Ferrari nei due anni d'oro dell'epoca Schumacher (2002 e 2004) lasciò, tra le briciole concesse agli avversari, proprio questo appuntamento.

Ma oggi Red Bull ha confermato di essere la macchina da battere anche tra le stradine monegasche, con Verstappen a comandare la seconda sessione di libere davanti al padrone di casa Charles Leclerc, staccato di soli 65 millesimi, e all'altra rossa di Sainz che aveva ottenuto il miglior tempo assoluto nella prima sessione, per poi andare a muro nella seconda, come Leclerc due anni fa quando fece la pole position: stesso punto, stessa dinamica.

La Ferrari vuole regalarsi un weekend da sogno, e in primis lo vuole fare il padrone di casa: per Leclerc, casco e tuta speciali con i colori del Principato, sperando di migliorare quel quarto posto dell'anno scorso che lasciò tanto amaro in bocca per come la strategia Ferrari aveva saputo rovinare il capolavoro del sabato con la pole position. La vittoria rossa manca dal 2017 con Vettel, ma non si possono fare i conti senza l'oste: bisognerà vedere quanto e se Red Bull avrà intenzione di lasciare per strada qualcosa, senza dimenticare un Fernando Alonso in gran forma giunto a Monaco convinto di poter vincere, e un Lewis Hamilton pronto ad approfittare di errori altrui con una Mercedes che sembra migliorata grazie agli aggiornamenti portati qui. Al netto di errori dei piloti e di strategie suicide, la pole di domani, potrebbe valere molto, tanto.