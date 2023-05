F1. A Montecarlo super pole di Verstappen davanti ad Alonso. Amarezza Leclerc: da terzo a sesto per una penalità

AGGIORNAMENTO: Sono arrivate tre posizioni di penalità in griglia per Charles Leclerc, reo di aver ostacolato Lando Norris nel suo tentativo lanciato in Q3 sotto al tunnel. Leclerc ha dichiarato di aver fatto il possibile per non ostacolare la McLaren, ma la comunicazione dal box Ferrari è arrivata troppo tardivamente. Leclerc partirà sesto.

È stata una delle qualifiche più belle e tirate degli ultimi anni. Negli ultimi minuti la pallina della roulette ha iniziato a girare sempre più velocemente, per fermarsi sul numero 1. Quello di Max Verstappen, autore di una pole position fenomenale, alla Michael Schumacher, quando sembrava averla spuntata Fernando Alonso, che si deve accontentare della prima fila per soli 84 millesimi.

Sono i due grandi attesi della vigilia e partiranno affiancati davanti a tutti: è vero, la pole a Montecarlo vale tanto ma non tutto. Ci sono ancora 78 giri da affrontare, con la variabile pioggia che nonostante il clima estivo di questo sabato, incombe e potrebbe ulteriormente scombinare le carte.

Caldissima anche la seconda fila, con il padrone di casa Charles Leclerc, autore di un'ottima sessione: ma la Ferrari, in questo momento, più di così non può fare. È andata ancora bene pensando ai problemi che il padrone di casa lamentava via radio durante le FP3. Accanto a lui la sorpresa di giornata: Esteban Ocon, con la Alpine, mina vagante nella gara di domani.

E a rendere tutto ancora più intrigante, se una Red Bull aprirà lo schieramento di partenza, l'altra lo chiuderà: Perez infatti, il vincitore di un anno fa, sbatte alla Santa Devota nel corso del Q1 e domani sarà costretto a remare nelle retrovie. Se già la qualifica si aspettava combattuta e infuocata, domani la gara potrebbe esserlo ancora di più.