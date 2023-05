Il fascino discreto della Cappella della Très Sainte Trinité e del Saint Suaire a Nizza

La Cappella della Très-Sainte-Trinité e del Saint-Suaire si trova a Nizza, al fondo di Cours Saleya, in Rue Jules Gilly, proprio a fianco del Senat che ospita il Centre du Patrimoine della città.

Questa cappella, di forma rettangolare, non estremamente grande, presenta, caso molto raro per i luoghi di culto delle congregazioni penitenziali, una facciata in stile neo classico.

L’altare maggiore è decorato con una Santa Trinità realizzata da Paul Emile Barberi.

Nella cappella troviamo un quadro risalente al vecchio edificio del 1660 dipinto da Gio Gasparo Baldoino che raffigura la Deposizione di Gesù e l’Ostensione del Santo Sudario da parte degli angeli.

L’attuale Chapelle de la Très-Sainte-Trinité et du Saint-Suaire risale al 1825, la sua prima edificazione, invece, data 1657.

La confraternita dei Penitenti Rossi (Pénitents rouges) resale al 1782 e si formò dalla fusione di tre congregazioni sorte tra il 1500 e il 1600.

La confraternita si associò poi con quella della Très-Sainte-Trinité fondata da San Filippo Neri.