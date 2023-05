Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di giugno (Foto)

Anche nel mese di giugno attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins

Eventi

Fino al 4 giugno - 28ème Voiles d'Antibes - Port Vauban

Fino al 4 giugno, i più bei Yacht d'Epoca e Classici si danno appuntamento a Port Vauban per la 28° Voiles d'Antibes, l'evento di apertura del circuito del Mediterraneo. Questo prestigioso raduno, il primo grande evento della stagione, accoglie quasi 70 barche e circa 700 membri dell'equipaggio provenienti da tutto il mondo per competere lungo i 23 km di costa.



Dall’8 all’11 giugno 2023 – 17me Déantibulations - Antibes vieille ville

Dopo tre anni di assenza, i "Déantibulateurs" potranno godere di nuovo del mite clima primaverile della vecchia Antibes per ritrovare la libertà e i "loro" percorsi culturali effimeri.

Prendono vita i momenti condivisi tra artisti provenienti dai quattro angoli della Francia, ma anche da Austria, Svizzera e Belgio, e gli spettatori nello spazio pubblico.



Dal 22 al 24 giugno 2023 - Les Nuits Carrées #17 - Esplanade du Pré-des-Pêcheurs

Tre serate di musica dal vivo. Per la prima volta nel 2023, il festival dedicherà una serata alla bellezza delle parole della canzone francofona, presentata in tutto il suo fascino. L'occasione perfetta per onorare la lingua francese, gli autori, gli interpreti, gli architetti delle parole e le loro ambientazioni musicali.

Info e programmazione: www.nuitscarrees.com



Antibes giorno per giorno

Giovedì 01 giugno - Vingt temps ou la nécéssité de savoir nager - Théâtre Antibéa ore 20h30



Dal 1° al 10 giugno - Antibes en scène - Le Tribunal ore 20h30



Il 2 e 4 giugno - ZAZIE - Comme à la maison - Théâtre Anthéa – ore 20h30



Dal 2 al 4 giugno - Mademoiselle Julie - Théâtre Antibéa – ore 20h30

Sabato 03 giugno - 1ère rencontre chorales d'Aqui é d'Aia - Eglise Sacré Cœur ore 15

Sabato 03 giugno - Immersion #33 - J'accepte - Groupe Merci - Théâtre Anthéa ore 19,30

Domenica 04 giugno - Harmonie d'Antibes - Kiosque place Nationale ore 11

Domenica 04 giugno - Classic'Antibes - Conservatoire Antibes ore 11

Il 6, 7 e 8 giugno - L'Harmonie des genres - Noémie Lattre - Théâtre Anthéa ore 20,30

Giovedì 08 giugno - 37 ans - Théâtre Antibéa ore 20,30

Dall’8 all’11 giugno - 17ème Déantibulations - Antibes vieille ville

Dal 09 all’11 giugno – Improvisation - Théâtre Antibéa ore 20,30

Il 9 e 10 giugno - Il a la côte Devos - Théâtre Anthéa ore 20,30

Dal 10 all’11 giugno - Un beau Week-end de printemps - Pinède Gould

Sabato 10 giugno - La journée de la Céramique - Boulevard d'Aguillon, dalle 10 alle 19

Lunedì 12 giugno - La Guinguette de la Garoupe - Sanctuaire de la Garoupe ore 18

Mercoledì 21 giugno - Chorale éphémère - Esplande Pré-des-Pêcheurs ore 19

Sabato 24 giugno - Fête de la Saint Jean - Base Nautique du Ponteil ore 18

Sabato 24 giugno - 150 ans Harmonie Antiboise - Villa Eilenroc ore 13,30 e 17

Fino 30 giugno - Summer Wellness Moments - Hôtel Le Sud – Ogni venerdì ore 17

Mostre ed esposizioni

Cosmic Trip - Fondation Hartung-Bergman – Dalle 10 alle 18

Picasso - La fin du Début - Musée Picasso – Fino al 2 luglio 2023

L'âge d'eau par Benjamin Flao - Médiathèque Albert Camus – Fino al 1° luglio

VIVRE - Aurore LANTERI - Espace exposition Les Arcades – Fino al 10 giugno

Expositions Casemates – Casemates

Antibes Photo Club - Espace Fort Carré



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese - Ogni martedì alle 10:00, tranne il 13 e il 27 alle 14:30

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – 1° e 22 giugno alle 14.30 e il 15 giugno alle 16.00

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: 5 e 30 giugno alle ore 10.00

Visita guidata al Street Art: 23 giugno alle 14.30

Visita guidata Sentiero del Litorale: 7, 21 e 28 giugno alle 9,00