Affitti: quali documenti deve fornire il futuro inquilino

Quando dà in affitto un alloggio, il proprietario o il suo rappresentante, ad esempio l’agenzia immobiliare, hanno il diritto di richiedere al futuro inquilino una serie di documenti

Non tutti i documenti possono essere legittimante richiesti e l’elenco non è lo stesso se interessati alla richiesta sono l’inquilino o il suo garante.

Da notare che, per risparmiare l’utilizzo della carta, lo Stato francese ha creato un sito “protetto” (DossierFacile) che consente di archiviare la documentazione mettendola a disposizione del proprietario.

Occorre tenere presente che se il proprietario chiede documenti che non rientrano tra quelli autorizzati, può incorrere in una sanzione fino a 3 mila euro, che sale a 15 mila se a formulare la richiesta è una persona giuridica.

Questi i documenti che l’inquilino deve obbligatoriamente mettere a disposizione del proprietario e che quest’ultimo è legittimato a richiedere.



Identità dell’affittuario

Il proprietario può richiedere un documento di identità valido tra i seguenti documenti:

Carta d'identità francese o straniera (con foto)

Passaporto francese o straniero (con foto)

Patente di guida francese o straniera (con foto)

Carta di soggiorno temporaneo

Carta di soggiorno

Carta nazionale degli Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Spagna, Ungheria.

L'inquilino può fornire una copia del documento originale, ma il proprietario ha il diritto di richiedere la presentazione dell'originale. Il documento deve essere scritto o tradotto in francese.



Domicilio precedente

Il proprietario può richiedere uno dei seguenti documenti:

Le tre ultime ricevute dell'affitto o, se necessario, un certificato del precedente proprietario (o del suo rappresentante) che indichi che l'inquilino è in linea con il pagamento dell’affitto e delle spese condominiali.

Dichiarazione giurata di chi ospita il futuro inquilino che indica che il candidato all'affitto risiede presso la sua abitazione

Certificato di residenza

Ultimo avviso di tassa di proprietà o, se necessario, atto di proprietà della residenza principale

L'inquilino può fornire una copia del documento originale, ma il proprietario ha il diritto di esigere la presentazione dell'originale. Il documento deve essere scritto o tradotto in francese, gli importi inseriti devono essere convertiti in euro.





Prova della situazione professionale

Il proprietario può richiedere uno o più dei seguenti documenti:

Contratto di lavoro o di tirocinio o, se necessario, certificato del datore di lavoro che specifichi l'incarico e la retribuzione, la data di entrata in servizio e, se necessario, la durata del periodo di prova

Carta dello studente o certificato scolastico per l'anno in corso

Copia della tessera professionale (libera professione)

Copia del certificato di identificazione Insee se lavoratore autonomo

Estratto originale D1 del registro delle imprese di meno di 3 mesi se artigiano

Estratto K o K bis dal Registro del Commercio e delle Imprese inferiore a 3 mesi se impresa commerciale

Eventuale documento recente attestante l'attività professionale negli altri casi.

L'inquilino può fornire una copia del documento originale, il proprietario ha il diritto di esigere la presentazione dell'originale. Il documento deve essere scritto o tradotto in francese.



Prova della solvibilità

Il proprietario può richiedere uno o più dei seguenti documenti:

Le tre ultime buste paga

Prova del pagamento delle indennità di tirocinio

Gli ultimi due bilanci o, se necessario, certificato di risorse per l'esercizio in corso rilasciato da un commercialista non dipendente

Prova del pagamento di assegni, pensioni, assegni sociali e familiari e assegni percepiti negli ultimi 3 mesi o prova del diritto accertato dall'ente erogatore (cassa pensione, Caf).

Titolo di proprietà immobiliare o ultimo avviso di imposta sulla proprietà

Avviso di assegnazione della borsa di studio (studente con borsa di studio)

Prova di reddito fondiario, rendita vitalizia o reddito da titoli e capitale mobiliare

Attestato di simulazione aiuto abitativo predisposto dal Caf o dalla MSA.

Ultimo o penultimo avviso di tassazione o non tassazione.