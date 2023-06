Meno di un mese all'Anima Festival di Cervere, i grandi cantanti tornano sul palco naturale più amato del Piemonte

Ci siamo: nella sede di Confindustria Cuneo, è stata presentata l'ottava edizione dell'Anima Festival, evento che anno dopo anno è diventato un appuntamento fisso dell’estate cuneese.

L’Anima Festival è oggi un appuntamento atteso per concerti unici in uno scenario naturale che rende gli spettacoli indimenticabili. Ottima occasione sono i concerti per una vacanza breve in provincia di Cuneo concedendosi i piaceri della tavola e visite a Castelli, mostre ed esposizioni.

E proprio Ivan Chiarlo ha sottolineato in conferenza stampa, con una piccola nota di vanto per ciò che lui e la sorella hanno creato: "Negli anni abbiano fatto capire che la location va rispettata. Ci siano riusciti: ora è un posto che viene rispettato per la sua magia. Gli artisti cercano luoghi così, siamo sempre più considerati a livello nazionale".

Nel ricordare la programmazione, è stato evidenziato come gli spettacoli accontenteranno un pubblico molto eterogeneo e trasversale.

Il festival aprirà con i Modà il 27 giugno, per poi tornare ad accogliere la straordinaria Fiorella Mannoia, già ospite della kermesse, ma quest'anno in uno spettacolo che la vedrà accompagnata al piano da Danilo Rea; ancora, l'11 luglio sono attesi Renga e Nek, poi toccherà a Mannarino il 13, Gigi D'Alessio il 20 e infine Giorgia, che chiuderà la rassegna il 26 luglio.

Tutti i biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e sui tradizionali canali di vendita.

I partner istituzionali dell'evento sono: Regione Piemonte; Comune di Cervere, Confindustria Cuneo, Confapi Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Fondazione CRS, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Main Sponsor: Siscom Software House; CRAI, Sedamyl, Merlo

Sponsor: Inalpi, Raspini, Iridium Doors, Boman; Arlorio, Mag, Icos, Simasol Banca CRS, Bertola 1946, Banca Mediolanum, Ortofruit Italia

Official Partner: Grosso autocaravan e caravan e Tec

Per tutte le informazioni https://www.animafestival.it/

I concerti possono essere l'occasione per godere della bellezza di una provincia sempre più amata dai turisti, anche stranieri. Per non perdersi nulla, è possibile consultare il sito dell'Atl del Cuneese all'indirizzo https://www.visitcuneese.it/ o il sito https://www.visitlmr.it/it per l'Atl di Langhe, Monferrato e Roero.