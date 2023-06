Il Com.It.Es Monaco si mobilita per l’Emilia Romagna e sostiene una raccolta fondi

Il Com.It.Es Monaco si mobilita per l’Emilia Romagna e in collaborazione con la Caritas Monaco lancia una raccolta fondi per venire in aiuto della popolazione, contribuendo per sostenere i costi degli affitti per gli sfollati, acquisto di materiale per spalare fango e di pompe idrovore, ma anche per ordinare cibo per gli animali degli allevamenti e non solo. L’iniziativa nasce a seguito dell’incontro tra Ezio Greggio, Presidente del Com.It.Es Monaco e Robert Ferrua, Diacono e Presidente di Caritas Monaco. L’appello per partecipare alla raccolta fondi è aperto a tutti, per questo è già attivo un conto corrente dedicato e intestato al Comitato degli Italiani all’Estero di Monaco.

Coordinate bancarie dove indirizzare le donazioni: Conto corrente dedicato all’Emilia Romagna: IBAN: MC58 1756 9000 0106 2393 2000 489 BIC: CMBMMCMXXXX

La situazione nell’area colpita dal maltempo è estremamente complicata, ad oggi sono tante le case ancora inondate, l’acqua deve essere pompata via meccanicamente e c’è da scongiurare il grave rischio di malattie che potrebbero propagarsi. In questo momento, il Com.It.Es Monaco intende quindi impegnarsi per una prima raccolta fondi da destinare ai bisogni più urgenti e solo successivamente, quando il governo italiano incaricherà un commissario generale per la crisi, si potrà agire ulteriormente, contribuendo alla ricostruzione e partecipando alla realizzazione di un progetto definito. Per informazioni: monaco.comites@gmail.com