Pericolo zanzare: Cannes si mobilità

Con l'avvicinarsi dell’estate e delle potenziali ondate di caldo, le zanzare sono destinate a proliferare: per lottare contro questi parassiti, che sono veri e propri vettori di malattie, il Comune di

ha messo in atto misure concrete e preventive nei siti più sensibili.

Ogni anno, a partire dal mese di marzo, il comune effettua operazioni di distruzione delle larve con interventi negli spazi pubblici suscettibili di diventare terreno fertile per le zanzare, in particolare quelli dove la presenza di l'acqua stagnante è importante.

I trattamenti vengono effettuati utilizzando insetticidi biologici rispettosi dell'ambiente e innocui per la salute e per altri insetti quali le api e le farfalle e sono raccomandati dal Ministero degli Affari Sociali e della Salute.

Le aree interessate dagli interventi sono:

Porti e aeroporti entro un raggio di 400 metri, visti i rischi di introduzione della zanzara Aedes albopictus (tigre);

Le aree pubbliche delle valli pluviali: Frayère, Maïre, Roquebillière, Devens, Font de Veyre, Riou, Petit Juas;

Caditoie;

Corsi d'acqua e sponde;

Punti di raccolta volontaria dei rifiuti interrati;

Giardini pubblici e piazze;

Vespai negli edifici comunali.



Inoltre, il Comune di Cannes ha intrapreso una campagna di comunicazione per sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da tenere.

La lotta alle zanzare, in particolare alla zanzara tigre, è un vero e proprio problema di salute pubblica: questo tipo di parassita è un vettore di agenti infettivi, tra cui malaria, chikungunya e altri virus.

Inoltre, con la finalità di sensibilizzare sui rischi per la salute associati a questi parassiti e prevenirne la proliferazione, il municipio di Cannes fornisce alla popolazione opuscoli che si possono trovare nei luoghi pubblici.