Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Fino al 4 giugno - 28ème Voiles d'Antibes - Port Vauban

Fino al 4 giugno, i più bei Yacht d'Epoca e Classici si danno appuntamento a Port Vauban per la 28° Voiles d'Antibes, l'evento di apertura del circuito del Mediterraneo. Questo prestigioso raduno, il primo grande evento della stagione, accoglie quasi 70 barche e circa 700 membri dell'equipaggio provenienti da tutto il mondo per competere lungo i 23 km di costa.



Dall’8 all’11 giugno 2023 – 17me Déantibulations - Antibes vieille ville

Dopo tre anni di assenza, i "Déantibulateurs" potranno godere di nuovo del mite clima primaverile della vecchia Antibes per ritrovare la libertà e i "loro" percorsi culturali effimeri.

Prendono vita i momenti condivisi tra artisti provenienti dai quattro angoli della Francia, ma anche da Austria, Svizzera e Belgio, e gli spettatori nello spazio pubblico.



"Antibes en scène"

Fino al 10 giugno 2023

Le programme

Jeudi 1er juin - "De Marius à César" par la Compagnie de la Cigale

Vendredi 2 juin - Saynètes d’improvisation par AIA

Samedi 3 juin - "La revanche du Pangolin masqué" par Quai N°1

Jeudi 8 juin - "Drumming Club", pièce de Eric Bovila par Les indés6

Vendredi 9 juin - "Piège au-dessus du sol" de Jean Dupré par la Compagnie ADMT Chaminade

Samedi 10 juin - Compagnie du Pygmalion

Spectacles à 20h30. Tarif 10 €.

Théâtre le Tribunal, 5 place Amiral



37 ans

Le 8 Juin

À Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

Catégories: Théâtre, Théatre, Tout public

Mots clés: Tout public, Spectacle, Théâtre



Dal 09 all’11 giugno – Improvisation - Théâtre Antibéa ore 20,30



Il 9 e 10 giugno - Il a la côte Devos - Théâtre Anthéa ore 20,30



Dal 10 all’11 giugno - Un beau Week-end de printemps - Pinède Gould



Sabato 10 giugno - La journée de la Céramique - Boulevard d'Aguillon, dalle 10 alle 19



Lunedì 12 giugno - La Guinguette de la Garoupe - Sanctuaire de la Garoupe ore 18



Exposition "Picasso 1969-1972 : la fin du début"

Fino al 2 luglio 2023

Jusqu'au 14 juin, ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h

Du 15 juin au 15 septembre, ouvert de 10h à 18h.

Musée Picasso

Château Grimaldi, 06600 Antibes



Exposition "Adaptation in rerum natura"

Fino al 17 settembre 2023

Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption

Entrée libre

Villa Thuret, 90 Chemin Gustave Raymond



BEAULIEU SUR MER

OLIVIER DE BENOIST – LE PETIT DERNIER, SPETTACOLO

Venerdì 9 giugno 2023 alle 21.

Casino de Beaulieu

4 avenue Fernand Dunan



EXPOSITION : CÔTÉ CLAIR

FINO AL 24 GIUGNO 2023

Oleg è un artista confermato con molteplici mostre in tutta Europa. Nato in Russia, in Siberia, diplomato nelle più famose scuole d'arte, vive in Francia da oltre 20 anni.

L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer

50 bd Maréchal Leclerc



CAGNES SUR MER

CHALLENGE CAGNES-SUR-MER

Domenica 11 giugno 2023.

Le Triathlon de Cagnes-sur-Mer revient pour sa 7ème édition, cette fois sous le prestigieux label international « Challenge Family » !

Rendez-vous dimanche 11 juin 2023 sur le bord de mer en face de l’hippodrome

Cagnes- sur-Mer



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

CONCERT APÉRITIF - SAINT-SAËNS - R. STRAUSS

Giovedì 8 giugno 2023 ore 19,15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



EXCURSION, PROMENADE GUIDÉE DU SUQUET

Venerdì 9 giugno 2023 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CONCERT, LES MOMENTS MUSICAUX DE L'ACADÉMIE CLÉMENTINE - JEAN-SÉBASTIEN BACH

Venerdì 9 giugno 2023 ore 20,30

Église Saint-Georges

29 avenue du Roi Albert 1er



ANIMATIONS, NOTRE QUARTIER EN FÊTE

Venerdì 9 giugno 2023 dalle 16,30 alle 19,30

Place Paul Roubaud



EXCURSION, PROMENADE COMMENTÉE SUR LE CANAL DE LA SIAGNE

Venerdì 9 giugno 2023 dalle 18 alle 20

Lieu de rendez-vous : parking Ziem, en haut de l'avenue Ziem, Cannes



CONCERT, AUTOUR DU MONDE

Venerdì 9 giugno 2023 ore 19

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 10 giugno 2023 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



ANIMATIONS, BAZAR CULTURE

4e édition - Vide-greniers culturel

Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023 dalle 11 alle 17

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



ATELIER, MARKETING DIGITAL

Journée d’Informations Musique

Sabato 10 giugno 2023 dalle 10 alle 17

C'Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



CONCERT, RETINA

Sabato 10 giugno 2023 ore 15

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



CONCERT D'ARS VOCALIS

Sabato 10 giugno 2023 ore 20,30

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre



CONFÉRENCE, DÉCOUVERTE EN ART CONTEMPORAIN

Sabato 10 giugno 2023 ore 15

Espace Miramar

35 rue Pasteur



BRADERIE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Sabato 10 giugno 2023 dalle 8 alle 18

Allées de la Liberté



ANIMATIONS, VISITE DES JARDINS PARTAGÉS DE VALLERGUES

Sabato 10 giugno 2023 ore 10

Lieu : Jardins partagés de Vallergues, 22 rue Jean Nobles



CANNES EN FÊTE!

3e édition

Sabato 10 giugno 2023 dalle 14

14h - Initiation au Bollywood et déambulation dans le centre-ville par la Compagnie Indian Dance Navrasa

14h - Atelier floral à la Maison Fragonard, 103 rue d’Antibes à Cannes

14h - Jeu de piste à la découverte des commerces et des artistes des Beaux-Arts orchestrés par Maggy Pottier afin de gagner un panier cadeaux offert par les commerçants de l’association Cannes Centre Commerces

16h - Concert avec Miss Dey & The Residents qui va vous faire swinguer et danser sur des rythmes endiablés (100 rue d'Antibes à Cannes).

Séance de dédicaces de 14h30 à 15h30 chez Donuts Paradise, 3 rue Jean Daumas)

17h15 - Défilé des commerçants devant la boutique Aubade, 122 rue d’Antibes à Cannes

17h15 - Tirage au sort du gagnant du jeu de piste

Piétonnisation de la rue d'Antibes (section rue du Maréchal Joffre-rue d'Oran) de 14h à 19h.



CONCERT, MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

Domenica 11 giugno 2023 ore 11,30

Marché Forville

Rue du marché Forville



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



CANNES FAIT LE MUR

Avoir vingt ans sur la Croisette !

Fino al 31 agosto 20232

Pour l'occasion, douze toiles géantes viennent à nouveau habiller de nombreux murs pignons à travers la commune. Avec la série de bâches aériennes installées dans la rue d'Antibes, ces affiches en PVC ou micro-perforées, offrent une véritable promenade artistique, festivalière et 100 % cannoise.

Uma Thurman (24 ans en 1994) accompagnée de Samuel J, Jackson, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Bruce Willis, John Travolta - Hôtel de ville ;

Xavier Dolan (23 ans en 2012) - Lycée Jules Ferry ;

Grace Kelly (25 ans en 1955) accompagnée de Jean-Pierre Aumont et Jacques Semas - Hôtel Cannes Riviera ;

Anny Duperey (21 ans en 1968) - Hôtel Renoir ;

Laetitia Casta (20 ans en 1998) - Espace Ranguin ;

Pierre Niney (25 ans en 2014) accompagné de Natasha Andrews - Entrée de ville par Cannes La Bocca ;

Ludivine Sagnier (26 ans en 2006) et Gaspard Ulliel (21 ans en 2006) - Cinéma Les Arcades ;

Claudia Cardinale (23 ans en 1961), Romy Schneider (23 ans en 1962) et Alain Delon (26 ans en 1962), Claude Lelouche (29 ans en 1966) accompagné d'Anouk Aimée, Scarlett Johansson (20 ans en 2005), Adèle Exarchopoulos (21 ans en 2015) - Rue d'Antibes.



EXPOSITION, MIN JUNG-YEON - EFFLUVES D’UN TEMPS ÉPHÉMÈRE

Fino al 3 settembre 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



EXCURSION, VISITE GUIDÉE - FORT ROYAL DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 30 settembre 2023

Più visite al giorno

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CARROS

FORUM JACQUES PRÉVERT – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

Fino al 25 giugno 2023, ogni giorno.

Forum Jacques Prévert

1 rue des Oliviers



GORBIO

Camina Mangia de Gorbio

Randonnée gourmande - Camina Mangia Gorbio

Domenica 11 giugno 2023 ore 9

Village de Gorbio, bar restaurant "Les Terrasses"

Place de la République



LA BRIGUE

Soirée Festive du clos de boules

Soirée paella et concert des speggi gonzales pour bien commencer l'été !

sABATO 10 GIUGNO 2023 DALLE 19



LE BROC

LES ARTS D’AZUR – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

FINO AL 01 LUGLIO 2023

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

CONCERT: GILLES APAP ET SES AMIS, CONCERTO

Sabato 10 giugno 2023

Orari di apertura il sabato dalle 20:30 alle 22.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



EXPOSITION DE RICHARD CAIRASCHI ET SES AMIS

FINO AL 17 GIUGNO 2023

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



MANDELIEU LA NAPOULE

ANIMATIONS, VISITE DE LA STATION D'ÉPURATION AQUAVIVA

Lunedì 12 giugno 2023 dalle 14,30 alle 16

Lieu : 783 Avenue Gaston de Fontmichel, Mandelieu-la-Napoule



MENTON

Tempêtes, Lavoir Théâtre - Kiki

Venerdì 9 giugno 2023

Le Lavoir Théâtre de Menton

63 boulevard du Fossan

06500 MENTON



Festival "Before"

74 ème Festival de Musique de Menton - Le Festival "Before" : Sing’in Menton

Venerdì 9 giugno 2023

Clare Stewart : Soprano

Penelope Appleyard : Soprano

Oscar Golden-Lee : Ténor

Oliver Martin-Smith : Ténor

Augustus Perkins Ray : Basse

Et les élèves du Conservatoire et les chorales des collèges de Menton Direction artistique : Paul Smith

L. d. Viadana : Exultate Justi

O. Gjeilo : Ubi Caritas

B. Eilish : Halley’s Comet (arr. P. Smith)

Chanson traditionnelle Américaine : We shall walk through the valley (trad. et arr. U. S. Moore)

C. Debussy : Dieu ! Qu’il La Fait Bon Regarder

H. Purcell : What Power Art Thou ? (arr. P. Smith)

Mantra Hindou : I Am Thou (trad. et arr. Teena Lyle and Paul Smith)

Bigflo et Oli : Sur La Lune (arr. P. Smith)

Simon et Garfunkel : The 59th Street Bridge Song

B. Withers : Lovely Day (arr. B.... Lire la suite

Stade Lucien Rhein

27 porte de France



Roman Italienne sang pour sang

Rencontre dédicace

Sophie Floreani, écrivaine franco-italienne, présente son ouvrage « Italienne Sang pour Sang »

sABATO 10 GIUGNO 2023 ORE 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 Avenue Boyer



Exposition : "Une collection dans tous ses états, acte II au Musée Jean Cocteau - le Bastion"

Fino al 19 giugno 2023

Musée Jean Cocteau

Le Bastion

Quai Napoléon III



Esposizione : "Una collezione in tutti i suoi stati, atto II al Musée Jean Cocteau - le Bastion"

Fino al 19 giugno 2023

Chiuso il martedì

Musée Jean Cocteau

Le Bastion

Quai Napoléon III



Afterwork - Afterbeach au rooftop du Mediterranée

Fino al 15 settembre 2023

Hôtel Méditerranée Menton

5 rue de la République



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Esposizione : "Una collezione in tutti i suoi stati, atto II al Musée Jean Cocteau - le Bastion"

fino al 19 giugno 2023.

Esposizione di opere della collezione del Museo Jean Cocteau recentemente restaurate.

i cerca lavoro, per i disabili e per tutti la prima domenica di ogni mese.

Orari

Dal 21 gennaio 2023 al 19 giugno 2023

Chiuso il martedì

Le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Salone - "Top Marques Monaco"

Fino a domenica 11 giugno 2023

18° edizione di Top Marques Monaco, sotto l'Alto Patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Per la nuova edizione avrete il piacere di scoprire ancora più supercars, classic cars, motociclette e innovazioni tecnologiche.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Evento - "The Green Shift Festival"

Da mercoledì 7 a sabato 10 giugno 2023, dalle 19 alle 20.30

Prima edizione del Green Shift Festival. Ideato come luogo di scambio e riflessione, all'aperto, il Green Shift Festival riunirà nel Principato personalità impegnate e appassionate che hanno scelto una forma di attivismo positivo. Il programma prevede eventi artistici - musica, documentari, performance, letture dal vivo - per alimentare la riflessione con altre forme di linguaggio che incarnano anche l'emergere di nuove narrazioni impegnate. Serate gratuite. Prenotazione consigliata.

Promenade du Larvotto

Avenue Princesse Grace



Teatro - "Les amoureux de Molière" (ndt: Gli amanti di Molière)

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 alle 20.30, domenica 11 giugno alle 16.30

Tra follia e rispetto, un'esplosione di gioia scoppia intorno a Molière. Ed ecco che c'era da aspettarselo, ma forse c'era anche da diffidare. Dopo Marivaux e Shakespeare, Les Mauvais Élèves si cimentano con Molière. Gioiosamente guidati dal duo Shirley e Dino, propongono una galleria di personaggi variopinti e strampalati che propongono una decina di scene imperdibili ed esilaranti di Molière.

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concerto - "Duddha & The Lotus Flower Collective"

Da venerdì 9 a sabato 10 giugno 2023, alle 21

In un sodalizio tra ritmi afro-brasiliani, soul e jazz, Duddha & The Lotus Flower Collective danno colore alla vita con un concentrato musicale che sa di sole. Chitarrista e polistrumentista di talento, Duddha guida il suo ensemble di musicisti attraverso arrangiamenti e composizioni personali che metteranno tutti d'accordo. composizioni personali che metteranno tutti d'accordo. Grazie al suo carisma e alla sua voce angelica, Duddha guida il suo mondo con una malizia e una gioia di vivere che faranno sorridere e invoglieranno a ballare anche i più restii!

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Spettacolo di suoni e luci - "4° Incontro dei Siti Storici Grimaldi di Monaco

Sabato 10 giugno 2023, ore 22.00

Uno spettacolo di "suoni e luci", proiettato sulle facciate del Palazzo dei Principi, esalterà la serata di sabato 10 giugno. Questa spettacolare proiezione narra la storia della dinastia Grimaldi attraverso i suoi legami con gli ex "feudi" invitati quest'anno. Una proiezione variopinta, in cui i cassetti della memoria vengono aperti, permettendoci di condividere le "avventure" dei Sovrani di Monaco!

Palazzo del Principe

Place du Palais



Concerto sinfonico - "Monumentale"

Domenica 11 giugno 2023, alle 18

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Monumentale" con Juraj Valcuha (direzione d'orchestra), Sergey Khachatryan (violino). In programma Beethoven e Chostakovitch.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Evento - "Settimana PhiloMonaco 2023"

Da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2023

Le Rencontres Philosophiques de Monaco vi invitano ad assistere alla 2a edizione della Settimana PhiloMonaco. Questa edizione è dedicata ai temi dell'ecologia, dell'istruzione, della cura, della donna e dell'arte di vivere e propone incontri, dibattiti, conferenze, pranzi filosofici, mattinate al mercato, tavole rotonde, dediche di libri, laboratori per bambini, uno spettacolo teatrale e una cerimonia di premiazione. L'ingresso è libero e gratuito.

Da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2023

Principauté de Monaco



Tutta l'Arte del Cinema - "Le Songe de la Lumière (ndt, titolo italiano "Sogno di luce")

Martedì 13 giugno 2023 alle 20

I Martedì del Cinema - Le Songe de la Lumière (ndt, titolo italiano "Sogno di Luce") di Victor Erice (1993). Un connubio tra creazione pittorica e riflessione sul cinema nel quale Erice mette a segno un esemplare narrazione poetica sul tempo che trascorre. A cura dell'Istituto Audiovisivo di Monaco.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Mostra - "Sguardi incrociati"

Fino a giovedì 29 giugno 2023, Museo Oceanografico di Monaco

Sotto il prisma di tre artisti - Elise Rigot, Chloé Thibault, Rémi Leroy, due fotografi - Filip Kulisev, Nicolas Mathys, un giornalista - Stéphane Dugast, un regista - Sylvain Péroumal e le citazioni di vari partecipanti, questa mostra illustra la grande missione delle Esplorazioni di Monaco condotta nell'Oceano Indiano nell'ottobre e novembre 2022. Evoca gli attimi salienti e la vita quotidiana della spedizione; l'avventura umana, la nave, l' elemento e il personaggio essenziale di questa storia, la scienza a spron battuto, di giorno e di notte, la scoperta di siti naturali eccezionali, veri e propri inviti al viaggio, all'immaginazione, ma anche a riflettere su un mondo in preda a problemi ambientali molto reali...

Da venerdì 17 marzo a giovedì 29 giugno 2023

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition - "FEELINGARTS - Yoshihiro Kitamura"

Fino a venerdì 30 giugno 2023, dalle 9h alle 18.30

Monte-Carlo Business Center

17 Av. des Spélugues



Mostra - "Pianeta Mare"

Da sabato 3 giugno a giovedì 31 agosto 2023

Tanto preziosi quanto vulnerabili, gli oceani e i mari rappresentano il 70% del nostro pianeta e il 97% dell'acqua presente sulla Terra. Collegano le persone, forniscono cibo e ossigeno, regolano il nostro clima assorbendo quasi un quarto del CO2 prodotto e ospitano una grande varietà di specie. Con il sostegno della Direction de l'Environnement di Monaco, Olivier Jude e Sylvie Laurent hanno scelto di esporre fotografie insolite che, dopo lo stupore iniziale, alimentano una riflessione profonda sulla protezione del nostro ambiente marino. Mostra realizzata sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II.

Galerie des Pêcheurs

4, avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe a casa sua"

Fino a domenica 20 agosto 2023, i Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi

Quest'anno si celebra il centenario del Principe Ranieri III, che avrebbe compiuto cento anni il 31 maggio 2023. Per rendere omaggio a questo principe eclettico, creatore del Festival della Televisione nel 1961 e del Festival del Circo nel 1974, il Palazzo dei Principi ospiterà la mostra "Il Principe a casa sua". Gli Archivi di Palazzo e l'Istituto Audiovisivo presenteranno, nell'ambito della visita ai Grandi Appartamenti, cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi.



Mostra - "George Condo - Humanoïdes"

Fino a domenica 1 ottobre 2023

Secondo George Condo, "l'Umanoide non è un mostro di fantascienza, è una forma di rappresentazione che utilizza mezzi tradizionali per portare in superficie emozioni profonde di una persona". In otto capitoli, la mostra ripercorre la continuità di un nutrico corpo di lavoro che spazia dagli "alieni" all'elenco telefonico per le serate mondane, da Guido Reni a Bugs Bunny. Punteggiata da dipinti appositamente realizzati, la mostra apre le porte alla fabbrica, tanto folle quanto erudita, di Les Humanoïdes. Curatore: Didier Ottinger, Scenografo: Christophe Martin.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Da lunedì 20 marzo a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Dalle 10 alle 17,30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

ERIK TRUFFAZ ROLLIN’ & CLAP – NICE JASS FESTIVAL SESSIONS, CONCERTO

Giovedì 8 giugno 2023 alle 20.

La Cuisine

Route de Grenoble



PAS SI FORT – SOPHIE SATTI, TEATRO

Venerdì 9 giugno 2023 alle 20:30.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



RALLYE JEAN BEHRA HISTORIQUE, COMPETIZIONE SPORTIVA

Da venerdì 9 a sabato 10 giugno 2023.

Promenade des Anglais



MASTERCLASS DU BALLET NICE MÉDITERRANÉE, DANZA

Fino a sabato 10 giugno 2023 alle 12.

Kiosque à musique du Jardin Albert Ier



FESTIVAL A CIEL OUVERT – 2ÈME ÉDITION

Fino a sabato 10 giugno 2023 alle 9:30.

Château de Bellet

482 Chemin de Saquier



NORMALITO – PAULINE SALES, TEATRO

Da venerdì 9 a sabato 10 giugno 2023

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



CONCERT – DAVID WALTERS / BAMAO YENDÉ

Sabato 10 giugno 2023 alle 19.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



DU ROMANTISME RUSSE À LA MUSIQUE SOVIÉTIQUE, CONCERTO

Sabato 10 giugno 2023 alle 18.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



CONCERT – PATRICK FIORI

Domenica 11 giugno 2023 alle 21.

Patrick Fiori e Frank Castellano saranno in concerto con il coro più grande d'Europa, Le Choeur du Sud, al Théâtre de Verdure!

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta



L’ASIE SANS RÉSERVE, VOL 1, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 GIUGNO 2023

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



OTAKU NIGHT : LA SOIRÉE DÉDIÉE AU JAPON, SOIRÉE À THÈME

Martedì 13 giugno 2023 dalle 18 alle 22.

Una serata 100% cultura giapponese e 100% gratuita!

Bancarelle di cibo e bevande giapponesi, arte floreale, disegno, origami, trucco, kimono, calligrafia, vendita di manga (Le Dojo Manga), pixel art, cosplay, photobooth...

Il programma della serata prevede

18h - Apertura delle porte

19h/20h30 - Gara di videogiochi (32 partecipanti)

Ore 21.00 - Prova alla cieca con premiazione da parte del nostro partner Le Dojo Manga

Ore 22:00 - Chiusura delle porte

Come bonus! Vieni in cosplay e ottieni sconti sugli stand! (I camerini sono disponibili gratuitamente per cambiarsi)

La Maison de l'Étudiant

5 avenue François Mitterrand



BUN HAY MEAN – 3N R3CR3ATION

ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Martedì 13 giugno 2023 alle 20:30.

Mercoledì 14 giugno 2023 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



DOM JUAN – EMMANUEL DAUMAS, TEATRO

Dal martedì 13 a venerdì 16 giugno 2023

Orari di rappresentazione il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.

La Cuisine

155, boulevard du Mercantour



CITATIONS / ACCROCHAGE DES COLLECTIONS, ESPOSIZIONE

FINO AL 2 LUGLIO 2023

Ogni anno, il MAMAC mette in luce aspetti poco conosciuti della sua collezione e propone dialoghi tra generazioni nella Sala 9.

Dopo "She, He and Eros", la collezione Albert Chubac e "Histoire(s) de l'œil", "Citations" riunisce dipinti, fotografie, collage e disegni che giocano sui riferimenti alle opere della storia dell'arte.

Queste citazioni sono talvolta parodiche e tinte di umorismo. Alcuni sono intesi come un'eco quasi magica dell'appropriazione di grandi opere, ancorate nel nostro immaginario collettivo. Altre restituiscono un'emozione, magari giovanile, o rivelano l'influenza di grandi figure della storia dell'arte sulla pratica degli artisti qui riuniti, delineando filiazioni attraverso generazioni e secoli. Infine, altri considerano questi riferimenti come un rifugio, nel bisogno di sentirsi meno soli nella pittura.

Un'immersione in una storia di compagnia, citazioni e reinvenzioni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



DIMENSION ENIGMA – EXPOSITION IMMERSIVE ET INTERACTIVE

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Nice Étoile

30 avenues Jean Médecin



BERNAR VENET – 1963 : UN REGARD, 60 ANS PLUS TARD, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 SETTEMBRE 2023

109

89 route de Turin



EXPOSITION – « LA PEINTURE EN FRAGMENTS » DE MARCEL ALOCCO

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO AL 04 SETTEMBRE 2023

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



À LA VOLÉE – EXPOSITION DES LAURÉATS DU PRIX DE LA JEUNE CRÉATION

FINO AL 05 SETTEMBRE 2023

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LES MUSICALES DANS LES VIGNES DE PROVENCE, FESTIVAL

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Château Cremat

442 Chemin de Cremat



EXPOSITION TEMPORAIRE – “VICTOIRES”

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Il Museo Nazionale dello Sport partecipa all'avventura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 invitando i visitatori a scoprire la mostra "Victories", un dialogo unico tra le sue collezioni e le opere del Museo del Louvre.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



PINAAA, TEATRO

FINO AL 19 SETTEMBRE 2023

Orari di apertura la domenica alle 17.

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



EXPOSITION – NOMS DE DIEUX ! SURRÉALISME ANTIQUE PAR CÉSAR MALFI

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Nella cornice dei famosi resti dell'antica città di Cemenelum (l'attuale quartiere di Cimiez), "Noms de Dieux" entra nella storia.

Per la prima volta, il Museo Archeologico di Nizza diventa il parco giochi di un artista di strada: César Malfi.

A 27 anni, César MALFI, noto per i suoi anacronistici capolavori murali dai formati sproporzionati, interpreta con brio un posto di rilievo nella storia. "Lo spazio urbano è un mezzo plastico a sé stante, sia nel XXI secolo che nell'antichità", afferma. Al di là della sua giovane esperienza, ci offre un'illustrazione plastica della storia carica di maturità. Il giovane artista si interroga sul posto e sul ruolo delle divinità nello spazio pubblico facendo ballare un ballo di divinità antiche su note moderne.

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

FINI AL 25 SETTEMBRE 2023

Il Museo Palais Lascaris della Città di Nizza presenterà, dal 15 aprile al 25 settembre 2023, le opere dell'artista Odon in una mostra intitolata "Odon, metamorfosi barocca". Essa riunisce più di 60 trecce e disegni recenti dell'artista.

Palais Lascaris 15 rue Droite



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

Fino al 25 settembre 2023

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – RACINES DE PASCALE DIELEMAN

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Château de Bellet

482 chemin de Saquier



EXPOSITION – “NOUS VIVONS DANS L’ÉCLAT” THU-VAN TRAN

Fino al 1°OTTOBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts

06000 Nice



EXPOSITION – OUI, MAIS DES MOTS ÉTENDARDS DE CAROLINE TRUCCO

FINO AL 1° OTTOBRE 2023

Caroline Trucco sviluppa un approccio artistico che collega questioni etnografiche e politiche. Come narratrice, diffonde storie di lotta e di emancipazione negli spazi espositivi.

La mostra è una resa poetica delle indagini e delle riflessioni che l'artista ha condotto negli ultimi dieci anni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT ETIENNE DE TINEE

33ÈME FÊTE DE LA TRANSHUMANCE, FESTA TRADIZIONALE

Sabato 10 giugno 2023 dalle 8:30 alle 18.

Centre du village

Place de l'Eglise



SAINT LAURENT DU VAR

FÊTE DU PORT DE SAINT-LAURENT-DU-VAR – 2ÈME ÉDITION, SERATA DANZANTE

Venerdì 9 giugno 2023 dalle 18 alle 23:30.

Il porto turistico diventerà pedonale dalle 18.00 alle 23.30, per consentire ai visitatori e agli abitanti del luogo di passeggiare e mangiare in uno spazio conviviale, con terrazze ampliate e sicure.

Anche i ristoratori approfitteranno di questo evento per offrire

oltre al loro menù abituale, un menù, un piatto, delle tapas o una bevanda

ad un prezzo interessante.

Intrattenimento:

Dalle 19.00 alle 23.30, troupes e compagnie di artisti si aggireranno sul tema

tema "Coppa del Mondo Celtica e Rubgy":

- Compagnia Aouta,

- Scuola di danza Danz'Arte,

- Roseline

- Club di rugby di Saint Laurent du Var

- Gruppo musicale celtico

- Scuola di danza irlandese

Port de Saint-Laurent-du-Var



SAINT MARTIN VESUBIE

CONCERT : “CHŒUR UNIVERSITAIRE DE NICE”

Sabato 10 giugno 2023 dalle 11 alle 12.

Eglise ND de l'Assomption



THÉÂTRE : “LES COPROPRIÉTAIRES”

Domenica 11 giugno 2023 dalle 15 alle 17.

Espace Jean Grinda



COURSE DE CARRIOLES

Domenica 11 giugno 2023 dalle 9 alle 17:30.

Organisée par le Comité des Fêtes

Village



LE PARCOURS DU PETIT ALPINISTE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Saint-Martin-Vésubie



SOSPEL

Festival des Solidarités

Artistes et musique 100% locale et variée

Domenica 11 giugno 2023 dalle ore 17

Place Saint Michel



TENDE

Concert "Chants de mine Vers le centre de la Terre"

Venedì 9 giugno 2023 ore 18

Musée départemental des Merveilles

Avenue du 16 Septembre 1947



Spectacle de danse à Tende

sABATO 10 GIUNGO 2023 ORE 20,30

Salle du Temps Libre

Place de la gare



Mostra "Mondi sotterranei" - Vallauria e il patrimonio minerario del Mercantour

FINO AL 31 OTTOBRE 2023

Musée départemental des Merveilles à Tende

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTES LEVENS

FÊTE DES LIMACES, CONCERTO

Sabato 10 giugno 2023 dalle 14 alle 23:30.

Fête des Limaces

Association Limassa

14h00 – 18h00 : Confection des motifs personnalisés sur sable

21h00 :Messe suivie de la procession du Saint Sacrement

22h30 :Festin niçois avec concert du groupe « Pistou Connection »

Tourrette-Levens



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence