Siamoagata! una mostra al Musée Provençal du Costume et du Bijou di Grasse (Foto)

Il Musée Provençal du Costume et du Bijou di Grasse ospita, fino all’8 ottobre 2023, una mostra fotografica dal titolo #SIAMOAGATA! curata da Charlotte Urbain in collaborazione con Roberta Carchiolo.

Agli artisti coinvolti nel progetto, tra cui i siciliani Carmen Cardillo, Egidio Liggera, Gaetano Gambino e Salvatore Benintende (in arte TVBOY), il compito di raccontare le variazioni sul tema della violenza di genere partendo dalla figura di una giovane del secondo secolo dopo Cristo.

#siamoagata Agata is you Ph Egidio Liggera

Raffigurata per il suo martirio con i due seni su un vassoio, Sant'Agata è patrona di Catania, dove viene venerata con fervore fin dalla sua morte (251 d.C.) tanto da essere celebrata ogni anno per tre giorni, dal 3 al 5 Febbraio con una straordinaria processione dalla cattedrale a lei dedicata.

Mentre le donne tornano a rivendicare giustamente i propri diritti anche in forme radicali (pensiamo ai seni nudi del gruppo ucraino Femen), la mostra #SIAMOAGATA propone una pluralità di interpretazioni e altrettante opportunità di riflessione.

#siamoagata Cittadina I carboni Ph Gaetano Gambino

Il seno di Agata come cifra espressiva, un corpo-arma che viene esposto e ostentato come atto di rivolta, dove la fisicità femminile diventa discorso avversativo in sé e polemico ribaltamento dell’uso del corpo delle donne praticato dalla società degli uomini.



Sant'Agata. La sua biografia scritta, uno dei primi esempi in assoluto della letteratura agiografica, risale all'anno Mille ed è conservata presso la Biblioteca Nazionale Francese, a Parigi. Da questo prezioso documento si risale alla vita esemplare di questa giovane catanese, vissuta in Sicilia tra il 230/235 e il 251.

Secondo gli atti del martirio fu il proconsole Quinziano, giunto a Catania con l'intento di far rispettare l'editto dell'imperatore Decio, che chiedeva a tutti i cristiani di abiurare pubblicamente la loro fede, a far torturare con l'asportazione dei seni e uccidere Agata il 5 febbraio del 251.

#siamoagata Tableau Ph Laura Daddabbo



Curiosità: la festa di Sant’Agata a Catania è inscindibile dalla tradizionale sfilata delle “candelore”, enormi ceri decorati da straordinari artigiani con puttini in legno dorato, scene del martirio, fiori e bandiere.

Le candelore precedono il fercolo in processione per illuminare il passo ai partecipanti. Sono portate a spalla da un numero di portatori che, a seconda del peso del cero, può variare da 4 a 12 uomini. Il busto di sant’Agata è un capolavoro d’arte orafa del Trecento.



Carmen Cardillo - Artista catanese che attraverso fotografie e tecniche miste lavora mixando autoritratto e temi legati al territorio.

#siamoagata Omaggio ad Agata Ph Carmen Cardillo



Egidio Liggera - Docente di “Fotografia per lo Spettacolo e per la Moda” presso l'Accademia di Belle Arti di Catania dal “fashion photography” approda a opere che uniscono visual, lettering e musica. Ha partecipato a numerose mostre e curato la fotografia di svariati cataloghi d'arte.



Gaetano Gambino - Nato a Caracas - città in cui i genitori si trasferiscono da Caltagirone e dove continuano la tradizione familiare dell’arte fotografica - è da sempre dedito alla ricerca e alla documentazione del patrimonio artistico e paesaggistico siciliano.

#siamoagata Cittadina del mondo Ph Gaetano Gambino



Salvatore Benintende (in arte TVBOY) - Palermitano di nascita ma milanese d'adozione, è un artista di strada esponente del movimento NeoPop. Il suo stile è influenzato dal movimento della Pop Art statunitense e italiana. Per le sue opere, si ispira principalmente ai personaggi politici e ai nomi più noti del mondo della TV e dei social. Ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero.



Il Museo Provenzale del Costume e del Gioiello si trova a Grasse in Rue Jean-Ossola 2 e l’ingresso libero