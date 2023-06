Nel Principato fervono i preparativi: il 1° settembre si accende TV Monaco

Nel Principato di Monaco fervono i preparativi per il lancio di TVMONACO, previsto per il 1° settembre prossimo.

La nuova Tv di Stato, Direttore Generale Salim Zeghdar, e Vice Direttrice Nathalie Biancolli, farà parte dell’Eurovisione e a partire dal prossimo anno parteciperà con un proprio cantante all’Eurovision Song Contest, la più prestigiosa manifestazione canora internazionale.

TVMONACO sarà il primo canale generalista monegasco con una linea editoriale non strettamente locale. Si potranno trattare allo stesso tempo argomenti inerenti la Fondazione Prince Albert II come la Fondazione One Drop canadese; o, ancora, parlare delle tribù che proteggono il loro spazio marino in Papua Nuova Guinea, o dei modi per ripulire l'Everest dall'inquinamento dalla plastica. Una Tv senza confini.

Grande attenzione sarà dedicata all’Ambiente, tema che sta particolarmente a cuore a SAS il Principe Alberto II, ma troveranno spazio anche lo sport, l’economia e l’high-tech.

Ovviamente avrà un occhio di riguardo anche l’informazione, ma non sarà un canale “all news”, linea alla quale s'ispira maggiormente l’emittente privata Monaco Info.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 19,15 andrà in onda un telegiornale della durata di 30 minuti, con notizie sull’attualità del Principato. 10 minuti saranno dedicati ad un ospite, che sarà intervistato su argomenti di attualità: personaggi della vita monegasca, ma anche personalità di passaggio a Monaco ed ospiti stranieri.

Nel fine settimana, a farla da padrone sarà lo sport. Quelli che "fanno notizia", ma anche le discipline delle quali normalmente si parla un po' meno, con una grande attenzione allo sport praticato dai diversamente abili.

TVMONACO sarà un canale di proprietà 100% monegasca. Attualmente conta una ventina di dipendenti, ma i responsabili del canale hanno stimato di raddoppiare il loro personale entro la fine del 2023 e di estendere ulteriormente il loro staff a circa 80-100 lavoratori entro la fine del 2024.

A tal proposito sono aperte le candidature: se parlate francese e avete esperienza in campo televisivo, TVMONACO ha già messo online gli annunci di lavoro per la ricerca di varie figure professionali da integrare nella sua sede di Fontvieille.

Ci sarà ovviamente della pubblicità, ma non sarà la principale forma di sostentamento della futura Tv di Stato.

Sono attualmente disponibili già 1300 ore di programmi acquistati o in co-diffusione (budget per i primi tre mesi previsto in 15 milioni di euro) ed un centinaio di ore di produzione già avviate. Tutta la programmazione sarà in lingua francese, ma alcuni programmi internazionali saranno trasmessi in lingua originale con sottotitoli in francese.

TVMONACO sarà visibile nel Principato e nelle zone limitrofe, ma anche online sul loro sito ufficiale e in tutto il mondo attraverso il circuito francofono TV5Monde.

Come detto, la sede sarà a Fontvieille. Nell'edificio Le Triton sono infatti in fase di allestimento alcuni locali e un set televisivo nuovo di zecca al posto dello spazio precedentemente occupato dalla mensa della Sodexo.

Nel mese di luglio partirà il trasloco negli studi ed in agosto ci saranno le prime prove tecniche di trasmissione per arrivare pronti alla fatidica ora delle 19,15 del 1 settembre 2023 quando andrà in onda la prima edizione del telegiornale di TVMONACO.