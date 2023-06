A passeggio per Nizza per ammirare il gli “animali” di Richard Orlinski (Foto)

Richard Orlinski, uno degli artisti contemporanei più alla moda, ha installato, in collaborazione con la Città di Nizza, il suo bestiario.

Fino al 30 settembre 2023 10 luoghi emblematici di Nizza ospitano le sue opere.

Si tratta di una mostra monumentale e inedita, visibile giorno e notte, che riunisce dieci sculture di notevoli dimensioni: gli iconici Kong, Standing Bear, T Rex e Crocodile trovano posto in luoghi simbolo di Nizza trasformata in un museo a cielo aperto.

Un modo simpatico per compiere una passeggiata artistica che democratizza l'arte rendendola accessibile a tutti.



Dopo l'apertura del suo primo Concept Store, questa monumentale mostra all'aperto rafforza il legame di Richard Orlinski con la città di Nizza, per la quale ha sempre avuto un affetto speciale fin dalla sua infanzia.