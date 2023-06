“Un’ode alla natura”, il Museo della Fotografia di Nizza “racconta” Jeffrey Conley e le sue immagini (Foto)

Il Museo della Fotografia di Nizza dedica una mostra a Jeffrey Conley, uno dei più grandi fotografi paesaggisti americani: l’esposizione “Une ode à la nature” si può visitare fino al 24 settembre 2023.

Waterfall, Southern Alps, NZ, 2011 © Jeffrey Conley

Le 52 fotografie in bianco e nero di Jeffrey Conley scattate in camera oscura con il processo del platino portano i visitatori negli Stati Uniti, in Islanda, Nuova Zelanda e Svizzera in luoghi in cui la natura rivela la sua dimensione spirituale.

Figure and Coastal Mist, Oregon, 2018 © Jeffrey Conley

Questa mostra è un momento chiave nella carriera di Jeffrey Conley: è il punto di partenza per una riflessione sull'evoluzione delle sue fotografie e della sua vita negli ultimi trent'anni.

Twilight Surf 3, California, 1999 © Jeffrey Conley

La mostra Une ode à la nature é il corso al Musée de la Photographie Charles Nègre che si trova nel Vieux Nice in Place Pierre Gautier 1.