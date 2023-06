Basket, il Roca Team strapazza Boulogne (64-87) nella prima sfida della Finale scudetto

I ragazzi del Roca Team hanno dominato la prima sfida contro Boulogne (Foto: Facebook AS Monaco)

Alla presenza di SAS il Principe Alberto II, l'AS Monaco Basket ha vinto gara-1 della Finale Betclic Elite per la conquista del titolo francese di pallacanestro.

Il Roca Team ha letteralmente dominato la prima sfida contro il Boulogne, giocata ieri sera nella città dell'Alta Francia con il punteggio di 64-87

La gara non è mai stata in discussione: gli avversari sono stati in vantaggio solo nelle primissime battute della partita, poi il Roca Team ha dilagato chiudendo appunto con un ampissimo margine di vantaggio.

Miglior realizzatore di serata è stato Mike James con 12 canestri totali, 8 assist, 4 rimbalzi e 21 pir totali.

I monegaschi ora sono attesi alla riconferma in gara-2 che si disputerà al Gaston Medecin di Monaco domani sera, lunedì 12 giugno alle 20.30