Ci sono giocatori di Serie A legati all'AS Monaco?

Sembrano decisamente lontani gli anni in cui il Monaco era tra le protagoniste del calcio francese e riusciva a dire la sua anche in Europa. Dopo i successi degli anni Ottanta e Novanta, nel 2011 arrivò addirittura una retrocessione in Ligue 2. Da allora solo un’annata è da ricordare, quella del 2016/2017, con la vittoria del campionato francese e una semifinale di Champions League, quando la Juventus di Massimiliano Allegri infranse i sogni monegaschi di giocare un’altra finale dopo quella persa nel 2004 contro il Porto di José Mourinho.

L’obiettivo: tornare tra le grandi di Francia e d’Europa

Anche in questa stagione i risultati del Monaco non sono stati all’altezza delle aspettative. La squadra non è mai stata in lotta per la conquista del titolo e se è vero che anche quest’anno il successo finale è stato ad appannaggio del Paris Saint-Germain, c’è da registrare la prestazione maiuscola del Lens, che ha dato filo da torcere fino alla fine ai futuri campioni di Francia. Il Monaco, invece, è rimasto nelle retrovie, a lottare per uno posto nelle coppe europee che si rivelerà decisivo in vista della prossima stagione.

Conquistare o meno un posto in Europa, dirà molto sugli investimenti che la società potrà permettersi sul mercato, perché un conto è affrontare una stagione con la necessità di lottare su più fronti, un altro sarà essere costretti a concentrarsi solo sul campionato. Nel frattempo, si sono già messe in moto le trattative, con un occhio attento anche alla Serie A italiana.

Da sciogliere il nodo dei giocatori in uscita: Fofana e Disasi

Nonostante sia ancora prematuro, gli uomini di mercato del Monaco iniziano a preparare le contromosse in vista di alcuni addii che sembrano già dati per certi, in primis quello del centrocampista Youssouf Fofana che ha tanti ammiratori in Premier League. Chi potrebbe salutare tutti è andare via è anche Axel Disasi, anche lui molto vicino a un trasferimento in Inghilterra, sponda Manchester United. Monetizzare alcuni dei giocatori più promettenti in rosa, significherebbe avere liquidità disponibile da investire sul mercato, ma fino quando restano solo voci, meglio restare cauti sul fronte acquisti.

Da valutare, certamente, le occasioni che potrebbero palesarsi e da cogliere al volo. Già l’anno scorso, per esempio, il Monaco aveva mostrato grande interesse per il centrocampista francese della Juventus Adrien Rabiot, ma poi non se ne fece nulla probabilmente per l’ingaggio troppo alto percepito dal giocatore.

Monaco e Seria A: storia di un rapporto tra luci e ombre

D’altronde il Monaco ha sempre avuto un occhio di riguardo per il campionato italiano, ma in special modo negli ultimi anni alcune mosse in entrata non sempre si sono rivelate lungimiranti. Certamente non lo si può dire del trasferimento di Andrea Raggi dal Bologna nel 2012: il difensore diventò un uomo chiave della squadra monegasca, giocando sette stagioni con la maglia biancorossa.

Meno positiva l’esperienza di Christian Vieri, che complice un infortunio rimase al Monaco solo pochi mesi del 2006, così come quella di Stephan El Shaarawy, solo di passaggio dal Milan prima di trasferirsi nel 2016 a Roma, ritrovando continuità di prestazioni.