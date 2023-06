Cannes, da questo mese gli autobus sono alimentati con biocarburante

L’Agglomération Cannes Lérins continua sulla strada della decarbonizzazione degli autobus attraverso l’elettrificazione della flotta, la produzione e fornitura di idrogeno verde dal 2025 e nell'uso transitorio di biocarburanti per i 70 autobus a motore termico attualmente in circolazione.



Quest'ultimo è prodotto da TotalEnergies nella sua bioraffineria di La Mède: l’Agglomération Cannes Lérins ha effettuato due esperimenti nel 2021 per sostituirlo con il diesel.

Chiamato HVO100, è rinnovabile al 100% ed è ottenuto dalla lavorazione di oli vegetali sostenibili o rifiuti: grassi animali, oli di cottura o residui.

L’utilizzo sarà generalizzato da partire da questo mese a un costo competitivo: si tratta di una soluzione innovativa e transitoria che consente di emettere quasi il 60% in meno di carbonio.

Secondo Guillaume Larroque, direttore europeo della divisione marketing e servizi di TotalEnergies: “L'utilizzo di questo biocarburante rinnovabile al 100% per gli autobus urbani nell'area urbana di Cannes-Lérins dimostra la capacità di sviluppare soluzioni innovative ridurre le emissioni. Una scxelta in linea con l'ambizione climatica dell'azienda di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050".



Soddisfatto anche David Lisnard, Presidente dell'Agglomerato di Cannes Lérins e Sindaco di Cannes: “L'uso del biocarburante HVO100, in sostituzione del diesel, risponde a tre sfide: ambientale, poiché l'uso di combustibili fossili altamente inquinanti, energetica, riducendo la dipendenza dal petrolio e igienica grazie alla riduzione delle emissioni di gas serra”.