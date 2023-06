“Te la do io la sigaretta!”: le spiagge della Costa Azzurra libere dal tabacco

Che

non sia più uno status symbol e nemmeno sia alla moda, che sempre un maggior numero di persone provi insofferenza nei confronti di chi si accende una sigaretta nei paraggi è risaputo.



Che nei due anni “duri” della pandemia da Covid 19 il fumo sia stato visto anche come veicolo di “trasporto” dei virus, al punto che in alcuni comuni è stato vietato accendere una sigaretta in pubblico se sono presenti altre persone, pure.



Che molte norme indichino la pericolosità del fumo passivo soprattutto per i bambini ormai è fuori discussione.

Fatto sta che, in Costa Azzurra, le spiagge vietate ai fumatori, sono sempre più richieste e sono tra le preferite da parte dei bagnanti.



Se nel Principato di Monaco la situazione è ad uno “stadio avanzato”, anche in Costa Azzurra cresce il numero dei luoghi ove non si possono accendere le sigarette.

Ecco l’elenco delle spiagge pubbliche dove è vietato fumare .

ANTIBES - JUAN-LES-PINS

Plage Richelieu (Juan-les-Pins)

Plage de la Garoupe (Antibes)

È pure vietato fumare anche in zone particolarmente a rischio quali: Villa Eilenroc, la zona costiera, il sentiero costiero e la pineta di Juan-les-Pins.



CAGNES-SUR-MER

Fra i moli 6 e 7

Fra i “moli” da 9 a 15

Fra i moli 16, 17, 18 e 19 (centre de loisir)

Altre spiagge si aggiungeranno entro breve tempo



CANNES

Plage les Rochers : boulevard du midi

Bijou Plage : boulevard de la Croisette à Cannes

È inoltre vietato fumare in mare in uno spazio di 300 metri dal litorale ove sono presenti delle spiagge. La sanzione è di 38 euro.



CAP D'AIL

Plage Le Marquet

Plage La Mala

MANDELIEU-LA-NAPOULE

Tutte le spiagge sono "anti-tabacco" dal 2021. Ai trasgressori sarà comminata una multa di 500 euro.

MENTON

Plage du Fossan

Plage des Sablettes

NIZZA

Plage du Centenaire

Plage du Voilier

Plage des Bains Militaires

Plage de Lenval

Plage de Sainte-Hélène

SAINT-LAURENT-DU-VAR

Plage Landsberg

VILLENEUVE-LOUBET

Praticamente quasi tutte le spiagge sono vietate ai fumatori (6 su 7), tra queste l’unica spiaggia pubblica dotata di sabbia, la Plage du Loup. Unica eccezione la Plage Vaugrenier

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Plages des Marinières