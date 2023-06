Visite guidate a Nizza patrimonio dell’UNESCO: tutte le settimane in francese e inglese

Nel luglio 2021, Nizza è stata inserita nel patrimonio mondiale dell'UNESCO per il suo insieme urbano prodotto dal 1760 al 1929 che ne evidenziava il ruolo di stazione invernale cosmopolita,

Un’area urbana di 522 ettari all’insegna dell’architettura, patrimonio e della biodiversità.

Dopo il riconoscimento da parte dell’UNESCO sono state messe in atto molte iniziative per promuovere il perimetro classificato: volantini, opuscoli, dépliant messi a disposizione dei turisti e convegni, eventi e mostre con distribuzione di opuscoli didattici.

I grandi eventi annuali, come il Carnevale o le Giornate Europee del Patrimonio, permettono di far conoscere al grande pubblico l'architettura nizzarda.

Per andare ancora oltre nella scoperta di Nizza e dei suoi luoghi emblematici dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, è stata messa in atto una nuova iniziativa.

Sono organizzate visite guidate in francese e in inglese, curate da personale specializzato del service Ville d’art et d’histoire de la Direction des patrimoines.

L’appuntamento per visitare Nizza é ogni giovedì alle 9,30 (i n lingua francese ) e ogni lunedì alle 9,30 ( in lingua inglese ), presso la Mission Nice patrimoine mondial (75, Quai des Etats-Unis). La visita consentirà di avventurarsi alle Ponchettes, nella Vila Nova e sulla Promenade des Anglais!

La prenotazione può essere effettuata su internet cliccando qui o direttamente presso il Centre du patrimoine – Le Sénat nel Vieux Nice in rue Jules Gilly 14.