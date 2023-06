Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Chorale éphémère

Mercoledì 21 giugno ore 19

Esplande Pré-des-Pêcheurs ore 19



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese - Ogni martedì alle 10:00, tranne il 13 e il 27 alle 14:30

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – 1° e 22 giugno alle 14.30 e il 15 giugno alle 16.00

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: 5 e 30 giugno alle ore 10.00

Visita guidata al Street Art: 23 giugno alle 14.30

Visita guidata Sentiero del Litorale: 7, 21 e 28 giugno alle 9,00



Exposition "Picasso 1969-1972 : la fin du début"

Fino al 2 luglio 2023

Jusqu'au 14 juin, ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h

Du 15 juin au 15 septembre, ouvert de 10h à 18h.

Musée Picasso

Château Grimaldi, 06600 Antibes



Exposition "Adaptation in rerum natura"

Fino al 17 settembre 2023

Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption

Entrée libre

Villa Thuret, 90 Chemin Gustave Raymond



BEAULIEU SUR MER

DÉAMBULATION FESTICLOWN, TEATRO

Da venerdì 16 a sabato 17 giugno 2023 alle 18:30.

Venerdì 16 giugno: punto di partenza: Kerylos

Sabato 17 giugno: Jardin de l'olivaie

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



EXPOSITION : CÔTÉ CLAIR

FINO AL 24 GIUGNO 2023

Oleg è un artista confermato con molteplici mostre in tutta Europa. Nato in Russia, in Siberia, diplomato nelle più famose scuole d'arte, vive in Francia da oltre 20 anni.

L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer

50 bd Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Vide-grenier du Printemps

Lunedì 19 giugno 2021 dalle 9 alle 17

Espace Victor Hugo



BREIL SUR ROYA

Journée européenne du patchwork avec

Sabato 17 giugno 2023 dalle 10 alle 17

Place Biancheri



Fête de la musique

Mercoledì 21 giugno 2023 ore 18,30 e ore 21

Place Brancion



CAGNES SUR MER

HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

CONCERT APÉRITIF - VIANNA DA MOTTA / ROTA / DVORÁK

jeudi 15 juin 2023 ore 19,15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



ANIMATIONS, VISITES DU CENTRE DE TRI

jeudi 15 juin 2023

Horaire(s) :

14h et 15h

Réserver par téléphone

04 89 82 20 10

Centre de tri, zone industrielle des Tourrades, Cannes La Bocca



CONCERT, AFTERWORK - THE JIMI BROWN EXPERIENCE

vendredi 16 juin 2023

Horaire(s) :

18h30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



SPECTACLE, DRÔLES DE D(R)AMES

vendredi 16 juin 2023 ore 20,30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONCERT/EXAMENS - FLÛTE ET CHANT LYRIQUE

Sorties de cycles spécialisés et pour l’obtention du Certificat d’Etudes Musicales (CEM)

vendredi 16 juin 2023

Horaire(s) :

De 16h30 à 19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

samedi 17 juin 2023

Horaire(s) :

10h30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



SPECTACLE, TABLE 12

Comédie de Gérard Levoyer

Du samedi 17 juin 2023

au dimanche 18 juin 2023

Horaire(s) :

Le samedi 17 : 20h30

Le dimanche 18 : 16h

Espace Mimont

5 rue de Mimont



CONCERT, HISTOIRE DE CANNES

Dans le cadre du 100e anniversaire de l'Espérance de Cannes

samedi 17 juin 2023 ore 20

Espace Miramar

35 rue Pasteur



FESTIVALTout public

Ranguin, cité du rire

samedi 17 juin 2023

Horaire(s) :

16h

RENSEIGNEMENTS

MJC CS Coeur de Ranguin

Coulée verte de Ranguin, Cannes La Bocca



JOURNÉE PORTES OUVERTES DES BEAUX-ARTS DE CANNES

samedi 17 juin 2023

Horaire(s) :

De 14h à 19h

Salle Louis Pastour, 2ème rue du Barri et rue Coste Corail



FESTIVAL DE RUE

Ranguin, cité du rire

samedi 17 juin 2023 ore 16

RENSEIGNEMENTS

MJC CS Coeur de Ranguin

Coulée verte de Ranguin



CONCERT DES JEUNES VOIX DE CANNES

samedi 17 juin 2023 ore 20

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



ANIMATION, VISITE GUIDÉE - MIN JUNG-YEON - EFFLUVES D’UN TEMPS ÉPHÉMÈRE

samedi 17 juin 2023 ore 15

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATION, LE BAL DES MARAÎCHERS

samedi 17 juin 2023

Horaire(s) :

20h

à la ferme, chemin de la plaine de Laval, Cannes la Bocca



CONCERT, MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

dimanche 18 juin 2023

Horaire(s) :

de 11h30 à 12h15

Marché Forville

Rue du marché Forville



ANIMATION MUSICALE

mardi 20 juin 2023

Horaire(s) :

17h00

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



CONCERT D'INAUGURATION DES ORGUES RESTAURÉES DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE CANNES

mardi 20 juin 2023

Horaire(s) :

18h30

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



DÉFILÉ DE L'ESPÉRANCE DE CANNES - FÊTE DE LA MUSIQUE

Dans le cadre du 100e anniversaire de l'Espérance de Cannes

mercredi 21 juin 2023

Horaire(s) :

20h

Boulevard de la Croisette



CONCERT, LE BRÉSIL, SA MUSIQUE ET SES POÈTES

Dans le cadre de la Fête de la musique

mercredi 21 juin 2023 ore 19,30

Moulin Forville, Musée Victor Tuby, rue Forville - Cannes



CONCERT, FÊTE DE LA MUSIQUE - PAPET J. - LES BOUKANS - TONTON ET GRO

mercredi 21 juin 2023

Horaire(s) :

Début du concert : 20h00

Place Paul Roubaud



CONCERT, RÉCITAL D'ORGUE ET MUSIQUES ACTUELLES

mercredi 21 juin 2023

Horaire(s) :

18h30 et 20h

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CONCERT, LES PLAISIRS DE LA RENAISSANCE : DE LA DANSE POPULAIRE À LA CHANSON SAVANTE

mercredi 21 juin 2023 ore 19

269 avenue Francis Tonner

Butte de Saint-Cassien



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



CANNES FAIT LE MUR

Avoir vingt ans sur la Croisette !

Fino al 31 agosto 20232

Pour l'occasion, douze toiles géantes viennent à nouveau habiller de nombreux murs pignons à travers la commune. Avec la série de bâches aériennes installées dans la rue d'Antibes, ces affiches en PVC ou micro-perforées, offrent une véritable promenade artistique, festivalière et 100 % cannoise.

Uma Thurman (24 ans en 1994) accompagnée de Samuel J, Jackson, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Bruce Willis, John Travolta - Hôtel de ville ;

Xavier Dolan (23 ans en 2012) - Lycée Jules Ferry ;

Grace Kelly (25 ans en 1955) accompagnée de Jean-Pierre Aumont et Jacques Semas - Hôtel Cannes Riviera ;

Anny Duperey (21 ans en 1968) - Hôtel Renoir ;

Laetitia Casta (20 ans en 1998) - Espace Ranguin ;

Pierre Niney (25 ans en 2014) accompagné de Natasha Andrews - Entrée de ville par Cannes La Bocca ;

Ludivine Sagnier (26 ans en 2006) et Gaspard Ulliel (21 ans en 2006) - Cinéma Les Arcades ;

Claudia Cardinale (23 ans en 1961), Romy Schneider (23 ans en 1962) et Alain Delon (26 ans en 1962), Claude Lelouche (29 ans en 1966) accompagné d'Anouk Aimée, Scarlett Johansson (20 ans en 2005), Adèle Exarchopoulos (21 ans en 2015) - Rue d'Antibes.



EXPOSITION, MIN JUNG-YEON - EFFLUVES D’UN TEMPS ÉPHÉMÈRE

Fino al 3 settembre 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



EXCURSION, VISITE GUIDÉE - FORT ROYAL DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 30 settembre 2023

Più visite al giorno

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CARROS

FORUM JACQUES PRÉVERT – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

Fino al 25 giugno 2023, ogni giorno.

Forum Jacques Prévert

1 rue des Oliviers



EXPOSITION DE ROCHE ET D’EAU

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Due artisti, due approcci, una proposta comune frutto di un lungo percorso e di una complicità tra due linee di ricerca complementari.

Guardando al territorio attraverso la creazione artistica dall'angolo della natura e del rapporto con l'ambiente, questo lavoro è il risultato di una residenza nel cuore dei paesaggi del Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur.

Centre international d’art contemporain

CIAC – Place du Château



EZE

EXPOSITION ANNE LETOUCHE

Dal 17/06 al 24/06/2023, ogni giorno.

Èze



CONCERT CHORALE QUAZYLIS

Sabato 17 giugno 2023 dalle 19 alle 20:30.

Èze



GATTIERES

CONCERT – MAD TOUR

Venerdì 16 giugno 2023 alle 20.

In alternanza al concerto di musica corrente, gli studenti dell'Ecole de Musique des Baous, accompagnati dai loro insegnanti, si esibiranno sul palco nell'ambito del loro spettacolo canoro di fine anno.

Bar e dolci bretoni sul posto!

Amphithéâtre Bella Ciao

45 Chem. des Fontaines



LA BRIGUE

Visite guidée de La Brigue

Domenica 18 giugno 2023 ore 15

Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles - Bureau de La Brigue



Fête de la Musique

Mercoledì 21 giugno 2023 ore 16

Place de Nice - Rue Bourguet



Fête de la Musique à La Turbie

Mercoledì 21 giugno 2023 ore 20

Place Théodore de Banville



LE BROC

LES ARTS D’AZUR – SAISON 2022/2023, SPETTACOLO

FINO AL 01 LUGLIO 2023

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

EXPOSITION DE RICHARD CAIRASCHI ET SES AMIS

FINO AL 17 GIUGNO 2023

La Galerie du Portal

1 Place V. Masseglia



12E FESTIN DOU BOUTAÙ

Sabato 17 giugno 2023

Orari di apertura il sabato dalle 15 alle 23:59.

15 heures au village: accès libre

Concours de Mourra enfants

Chants des enfants

groupe folklorique “Nice la Belle”

à partir de 18 heures au Rivet: entrée 5€

Etape du Gavouot Mourra Tour

Concerts de “Lou Pitakass” et “Lou Tapage”

Divers stands, restauration sur place

Halle du Rivet



MENTON

Visite Guidée de la Chapelle des Pénitents Noirs

Venerdì 16 giugno 2023 ore 14,25

Chapelle de la miséricorde



Jazz d'Onze heures du Conservatoire municipal

Sabato 17 giugno 2023 ore 11

Place Koenig



Visite guidée du jardin du Westminster

Mercoledì 21 giugno 2023 ore 10,30

Hôtel Royal Westminster - Entrée du parc



Exposition : "Une collection dans tous ses états, acte II au Musée Jean Cocteau - le Bastion"

Fino al 19 giugno 2023

Musée Jean Cocteau

Le Bastion

Quai Napoléon III



Esposizione : "Una collezione in tutti i suoi stati, atto II al Musée Jean Cocteau - le Bastion"

Fino al 19 giugno 2023

Chiuso il martedì

Musée Jean Cocteau

Le Bastion

Quai Napoléon III



Afterwork - Afterbeach au rooftop du Mediterranée

Fino al 15 settembre 2023

Hôtel Méditerranée Menton

5 rue de la République



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Esposizione : "Una collezione in tutti i suoi stati, atto II al Musée Jean Cocteau - le Bastion"

fino al 19 giugno 2023.

Esposizione di opere della collezione del Museo Jean Cocteau recentemente restaurate.

i cerca lavoro, per i disabili e per tutti la prima domenica di ogni mese.

Orari

Dal 21 gennaio 2023 al 19 giugno 2023

Chiuso il martedì

Le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Happy Hour Musicale

Giovedì 15 giugno 2023 alle 18.30, Maison de France

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la Presidenza di S.A.R. La Principessa di Hannover - "I Venti del Sud" con Raphaëlle Truchot Barraya (flauto), Marie B. Barrière Bilote (clarinetto), Matthieu Bloch (oboe), Arthur Menrath (fagotto) e Patrick Peignier (corno). In programma: Onslow, Poulenc, Debussy.

Maison de France

42, rue Grimaldi



Proiezione & Visita - "Film amatoriali in 9,5 mm girati a Monaco (1925 - 1972) & Pathé-baby"

Giovedì 15 giugno 2023 alle 18:30, Istituto Audiovisivo di Monaco

Les Rendez-vous de La Petite Salle - "Film amatoriali in 9,5 mm girati a Monaco (1925-1972) - Proiezione seguita da una visita guidata alla mostra Pathé-baby organizzata dall'Istituto Audiovisivo di Monaco.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



62° Festival della Televisione di Monte-Carlo

Da venerdì 16 a martedì 20 giugno 2023

Da 62 anni, il Principato di Monaco ospita il proprio Festival Internazionale della Televisione. Studi, canali televisivi, piattaforme digitali e celebrità si riuniranno per diversi giorni in un ambiente idilliaco per promuovere i loro programmi alla stampa e al pubblico e competere per il prestigioso concorso Golden Nymphs.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concerto - "Danika Trio"

Venerdì 16 giugno 2023 alle 21

Danika è un piccolo gioiello Folk & Soul direttamente arrivato da Melbourne. Una performance che unisce intimità e melodie armoniose che favoriscono i sogni e la riflessione. Rivelazione folk della scena australiana, Danika muove i suoi primi passi in Europa armata del suo trio, della sua voce angelica e di testi splendidamente realizzati che affrontano temi personali. Un momento intimo da condividere con gli amici per una serata emozionante all'insegna della canzone. E che canzoni!

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Concerto - "Groovyboyz"

Sabato 17 giugno 2023 alle 21

I Groovyboyz, il cui groove inimitabile spazia dal funk anni '70 alla James Brown al reggae, al jazz, al neo-soul e altro ancora, mescolano brani cantati e strumentali. Tra Sanremo e Nizza, il gruppo si è formato senza pretese per alcuni concerti e, formandosi una bella alchimia tra i rispettivi membri, ha deciso di andare più lontano, registrando le proprie composizioni che dovrebbero essere pubblicate come EP nel corso del 2023. Una serata all'insegna del Funk, quello vero, quello buono!

Sabato 17 giugno 2023, alle 21h

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Evento - "Settimana PhiloMonaco 2023"

Fino a domenica 18 giugno 2023

Le Rencontres Philosophiques de Monaco vi invitano ad assistere alla 2a edizione della Settimana PhiloMonaco. Questa edizione è dedicata ai temi dell'ecologia, dell'istruzione, della cura, della donna e dell'arte di vivere e propone incontri, dibattiti, conferenze, pranzi filosofici, mattinate al mercato, tavole rotonde, dediche di libri, laboratori per bambini, uno spettacolo teatrale e una cerimonia di premiazione. L'ingresso è libero e gratuito.

Da lunedì 12 a domenica 18 giugno 2023

Principauté de Monaco



Attività - "Yoga Solstice Monaco"

Mercoledì 21 giugno 2023, dalle 17.45 alle 20

Sulle magnifiche Terrasses du Soleil del Casinò di Monte-Carlo, di fronte al Mediterraneo, una celebrazione di gioia e serenità incanterà principianti e appassionati di quest'arte di vivere. Con il concorso della Société des Bains de Mer di Monte-Carlo e dell'Ambasciata d'India in Francia, l'associazione Yoga Shala Circle Monaco organizza per il decimo anno consecutivo un raduno per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga dichiarata dalle Nazioni Unite. Chiunque, indipendentemente dall'età e dal livello di pratica, è invitato a partecipare all'evento, per muoversi, respirare, sentire e rilassarsi, sulle Terrazze del Casinò.

Terrasses du Casino



Concerto - "Rock US"

Mercoledì 21 giugno 2023 alle 18.30

Festa della musica: il Mercato della Condamine ospiterà la band "Suspicious Minds" per un concerto di Rock US (omaggio a Elvis, Berry, Nat King Cole…).

Marché de La Condamine

15, place d' Armes



Concerto - "Totalement 80"

Mercoledì 21 giugno 2023 alle 18.30

La festa della musica sarà all'apice sul Quai Albert I, con una serata prestigiosa che riunirà gli artisti che hanno segnato la storia degli anni '80 e che hanno segnato i ricordi con i loro brani di successo, tramandati di generazione in generazione: la band "TOTALEMENT 80". In programma: The Weather Girls ("It's raining men"), Lio ("Les brunes comptent pas pour des prunes"), Jean Schultheis ("Confidence pour confidence"), David & Jonathan ("Est-ce que tu viens pour les vacances"), Bibie ("Tout simplement (Tout doucement)"), Partenaire Particulier, Gold (di Alain Lorca), Léopold Nord & vous ("C'est l'amour") e Début de Soirée di Sacha ("Nuit de folie"). In prima serata in console ci sarà DJ Afroman Radio a proporre un set afro anni '80.

Quai Albert Ier



Concerto- "Dona Flor Quartet"

Mercoledì 21 giugno 2023 alle 21

Il Brasile a 360 gradi! Dona Flor canta come respira... Da oltre 35 anni è sui palcoscenici di Europa e Francia, invitando chi vuole seguirla a scoprire la musica del Brasile. Bossa Nova, Samba, musica del Nordeste, lei porta il "tocco di Dona Flor"! Dalle influenze jazz alle sonorità rock, dall'Africa alla musica classica, tutto si mescola in un sottile turbinio di emozioni...

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Mostra - "Sguardi incrociati"

Fino a giovedì 29 giugno 2023, Museo Oceanografico di Monaco

Sotto il prisma di tre artisti - Elise Rigot, Chloé Thibault, Rémi Leroy, due fotografi - Filip Kulisev, Nicolas Mathys, un giornalista - Stéphane Dugast, un regista - Sylvain Péroumal e le citazioni di vari partecipanti, questa mostra illustra la grande missione delle Esplorazioni di Monaco condotta nell'Oceano Indiano nell'ottobre e novembre 2022. Evoca gli attimi salienti e la vita quotidiana della spedizione; l'avventura umana, la nave, l' elemento e il personaggio essenziale di questa storia, la scienza a spron battuto, di giorno e di notte, la scoperta di siti naturali eccezionali, veri e propri inviti al viaggio, all'immaginazione, ma anche a riflettere su un mondo in preda a problemi ambientali molto reali...

Da venerdì 17 marzo a giovedì 29 giugno 2023

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Peaks Speak"

Fino al 17 giugno 2023, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19, la domenica su appuntamento

"La mia ricerca artistica consiste nel riconnettere emotivamente l'uomo alla natura e alla sua profonda natura animale". Per la prima volta, venite a scoprire Laure Hatchuel-Becker all'ESPACE 22 e la sua mostra PEAKS SPEAK. Queste opere evidenziano il potere della natura e degli animali e il maestoso legame tra la vita terrestre e quella marina. Ispirandosi all'arte aborigena, l'artista ha sviluppato un'innovativa tecnica di "picchi di colore" che conferisce alle sue opere un effetto "3D".

Espace 22

24 Bd d'Italie



Exposition - "FEELINGARTS - Yoshihiro Kitamura"

Fino a venerdì 30 giugno 2023, dalle 9h alle 18.30

Monte-Carlo Business Center

17 Av. des Spélugues



Mostra - "Pianeta Mare"

Da sabato 3 giugno a giovedì 31 agosto 2023

Tanto preziosi quanto vulnerabili, gli oceani e i mari rappresentano il 70% del nostro pianeta e il 97% dell'acqua presente sulla Terra. Collegano le persone, forniscono cibo e ossigeno, regolano il nostro clima assorbendo quasi un quarto del CO2 prodotto e ospitano una grande varietà di specie. Con il sostegno della Direction de l'Environnement di Monaco, Olivier Jude e Sylvie Laurent hanno scelto di esporre fotografie insolite che, dopo lo stupore iniziale, alimentano una riflessione profonda sulla protezione del nostro ambiente marino. Mostra realizzata sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II.

Galerie des Pêcheurs

4, avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe a casa sua"

Fino a domenica 20 agosto 2023, i Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi

Quest'anno si celebra il centenario del Principe Ranieri III, che avrebbe compiuto cento anni il 31 maggio 2023. Per rendere omaggio a questo principe eclettico, creatore del Festival della Televisione nel 1961 e del Festival del Circo nel 1974, il Palazzo dei Principi ospiterà la mostra "Il Principe a casa sua". Gli Archivi di Palazzo e l'Istituto Audiovisivo presenteranno, nell'ambito della visita ai Grandi Appartamenti, cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi.



Mostra - "George Condo - Humanoïdes"

Fino a domenica 1 ottobre 2023

Secondo George Condo, "l'Umanoide non è un mostro di fantascienza, è una forma di rappresentazione che utilizza mezzi tradizionali per portare in superficie emozioni profonde di una persona". In otto capitoli, la mostra ripercorre la continuità di un nutrico corpo di lavoro che spazia dagli "alieni" all'elenco telefonico per le serate mondane, da Guido Reni a Bugs Bunny. Punteggiata da dipinti appositamente realizzati, la mostra apre le porte alla fabbrica, tanto folle quanto erudita, di Les Humanoïdes. Curatore: Didier Ottinger, Scenografo: Christophe Martin.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Da lunedì 20 marzo a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Dalle 10 alle 17,30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

SPECTACLE DE RAKUGO

Giovedì 15 giugno 2023 alle 20.

Venerdì 16 giugno 2023 alle 21.

Il rakugo è un'arte della parola che riunisce le persone a ridere e talvolta a rabbrividire. Tutta l'energia del narratore si concentra nella parte superiore del corpo e rivela al pubblico i tesori dell'immaginazione. I giapponesi non esitano a parlare di "stand-up seduto".

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



DOM JUAN – EMMANUEL DAUMAS, TEATRO

Fino a venerdì 16 giugno 2023

Orari di rappresentazione il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.

La Cuisine

155, boulevard du Mercantour



ÉCLAIRAGE PUBLIC – L’ENVOL, FESTIVAL

Da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023.

Al 109, Eclairage Public organizza tre giorni di eventi dedicati alle arti, mettendo in risalto la creazione e la performance!

Riunendo le discipline artistiche coltivate al 109 durante tutto l'anno, l'evento si basa sulla programmazione offerta dai residenti del sito: La Station per le arti visive, L'Entre-Pont e le sue quattro strutture dedicate allo spettacolo dal vivo (teatro, danza, marionette contemporanee, musica, arti digitali), il Forum d'Urbanisme et d'Architecture, Cie Antipodes per la danza nello spazio pubblico, Panda Events per la musica contemporanea e La Bande Passante, che riunisce produttori e distributori di film e fotografia. Oltre a presentare le proprie creazioni, invitano più di cento artisti di tutte le discipline a esprimere una visione, un'idea o un'esperienza intorno al tema del volo.

Programma :

Venerdì 16 giugno

- 18.00 - 23.00 Mostra di marionette - POLEM

- 20.45 Mescla - Compagnia Pantai

- 22.15 Video mapping - Hublot

Sabato 17 giugno

- Ore 11.00-13.00 Laboratorio di danza - Cie Art Mouv'

- 14.00-11.00 Mostra di marionette - POLEM

- ore 20.00 En attendant James B - Cie Art Mouv'

Domenica 18 giugno

- 14.00-19.00 Mostra di marionette - POLEM

- 14.00-15.00 / 15.30-16.30 Laboratorio di circo - Piste d'Azur

- 15.00 Les zèles d'obus - Compagnia Benoit Charpe

- 16.30 Dé-Livre moi - Cie La Robe à l'Envers

L’Entre-Pont

Le 109, Pôle de cultures contemporaines

89 route de Turin



HYPHEN HYPHEN – C’EST LA VIE TOUR 2023, CONCERTO

Sabato 17 giugno 2023.

Il trio, la cui reputazione elettrica sul palco è ben nota, torna con il terzo album "C'est la vie". Rinnovando la loro energia dal vivo, il loro amore per la musica e la scrittura di canzoni, il gruppo mette insieme un album di pop ballabile, malinconico ed edonistico.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



ESCAPE GAME #9

Sabato 17 giugno 2023 alle 17.

Questa stagione, il gioco di fuga si svolgerà sotto il segno di Dracula.

Venite a provare l'avventura! Dovrete svolgere l'indagine e riuscire nella missione prima che le porte del teatro si chiudano. I personaggi saranno lì per aiutarvi... Oppure no!

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE

Martedì 20 giugno 2023 alle 20.

Giovedì 22 giugno 2023 alle 20.

Venerdì 23 giugno 2023 alle 20.

Domenica 25 giugno 2023 alle 11.

Dopo un lungo periodo di assenza, torna il festival di musica sacra! A distanza di vent'anni, è l'occasione per onorare la morte dell'Abbé Navarre, che fu canonico della Cattedrale di Sainte Réparate e direttore musicale della scuola corale.

Cathédrale Sainte-Réparate

3, place Rossetti



CITATIONS / ACCROCHAGE DES COLLECTIONS, ESPOSIZIONE

FINO AL 2 LUGLIO 2023

Ogni anno, il MAMAC mette in luce aspetti poco conosciuti della sua collezione e propone dialoghi tra generazioni nella Sala 9.

Dopo "She, He and Eros", la collezione Albert Chubac e "Histoire(s) de l'œil", "Citations" riunisce dipinti, fotografie, collage e disegni che giocano sui riferimenti alle opere della storia dell'arte.

Queste citazioni sono talvolta parodiche e tinte di umorismo. Alcuni sono intesi come un'eco quasi magica dell'appropriazione di grandi opere, ancorate nel nostro immaginario collettivo. Altre restituiscono un'emozione, magari giovanile, o rivelano l'influenza di grandi figure della storia dell'arte sulla pratica degli artisti qui riuniti, delineando filiazioni attraverso generazioni e secoli. Infine, altri considerano questi riferimenti come un rifugio, nel bisogno di sentirsi meno soli nella pittura.

Un'immersione in una storia di compagnia, citazioni e reinvenzioni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



DIMENSION ENIGMA – EXPOSITION IMMERSIVE ET INTERACTIVE

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Nice Étoile

30 avenues Jean Médecin



BERNAR VENET – 1963 : UN REGARD, 60 ANS PLUS TARD, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 SETTEMBRE 2023

109

89 route de Turin



EXPOSITION – « LA PEINTURE EN FRAGMENTS » DE MARCEL ALOCCO

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO AL 04 SETTEMBRE 2023

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



À LA VOLÉE – EXPOSITION DES LAURÉATS DU PRIX DE LA JEUNE CRÉATION

FINO AL 05 SETTEMBRE 2023

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LES MUSICALES DANS LES VIGNES DE PROVENCE, FESTIVAL

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Château Cremat

442 Chemin de Cremat



EXPOSITION TEMPORAIRE – “VICTOIRES”

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Il Museo Nazionale dello Sport partecipa all'avventura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 invitando i visitatori a scoprire la mostra "Victories", un dialogo unico tra le sue collezioni e le opere del Museo del Louvre.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



PINAAA, TEATRO

FINO AL 19 SETTEMBRE 2023

Orari di apertura la domenica alle 17.

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



EXPOSITION – NOMS DE DIEUX ! SURRÉALISME ANTIQUE PAR CÉSAR MALFI

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Nella cornice dei famosi resti dell'antica città di Cemenelum (l'attuale quartiere di Cimiez), "Noms de Dieux" entra nella storia.

Per la prima volta, il Museo Archeologico di Nizza diventa il parco giochi di un artista di strada: César Malfi.

A 27 anni, César MALFI, noto per i suoi anacronistici capolavori murali dai formati sproporzionati, interpreta con brio un posto di rilievo nella storia. "Lo spazio urbano è un mezzo plastico a sé stante, sia nel XXI secolo che nell'antichità", afferma. Al di là della sua giovane esperienza, ci offre un'illustrazione plastica della storia carica di maturità. Il giovane artista si interroga sul posto e sul ruolo delle divinità nello spazio pubblico facendo ballare un ballo di divinità antiche su note moderne.

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



EXPOSITION – UNE ODE À LA NATURE DE JEFFREY CONLEY

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra rappresenta un momento chiave nel percorso personale di Jeffrey Conley. Composta da 52 stampe dell'artista, è stata il punto di partenza per una riflessione sull'evoluzione delle sue fotografie e della sua vita negli ultimi trent'anni.

Il fotografo americano Jeffrey Conley fa parte della grande tradizione della fotografia di paesaggio negli Stati Uniti. In America, in Islanda, in Nuova Zelanda o in Svizzera, le sue immagini sublimi e poetiche rendono omaggio alla bellezza della natura e ne rivelano la dimensione spirituale. La luminosità meditativa delle sue fotografie è il risultato di un approccio profondamente contemplativo alla natura. Jeffrey Conley si unisce al suo grande precursore Ansel ADAMS e, come lui, il suo lavoro incarna un appello a ripristinare la piena consapevolezza e il rispetto per la natura.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

FINI AL 25 SETTEMBRE 2023

Il Museo Palais Lascaris della Città di Nizza presenterà, dal 15 aprile al 25 settembre 2023, le opere dell'artista Odon in una mostra intitolata "Odon, metamorfosi barocca". Essa riunisce più di 60 trecce e disegni recenti dell'artista.

Palais Lascaris 15 rue Droite



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

Fino al 25 settembre 2023

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – RACINES DE PASCALE DIELEMAN

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Château de Bellet

482 chemin de Saquier



EXPOSITION – “NOUS VIVONS DANS L’ÉCLAT” THU-VAN TRAN

Fino al 1°OTTOBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts

06000 Nice



EXPOSITION – OUI, MAIS DES MOTS ÉTENDARDS DE CAROLINE TRUCCO

FINO AL 1° OTTOBRE 2023

Caroline Trucco sviluppa un approccio artistico che collega questioni etnografiche e politiche. Come narratrice, diffonde storie di lotta e di emancipazione negli spazi espositivi.

La mostra è una resa poetica delle indagini e delle riflessioni che l'artista ha condotto negli ultimi dieci anni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT ETIENNE DE TINEE

FÊTE DE LA MUSIQUE

Mercoledì 21 giugno 2023 dalle 17 alle 20.

Fête de la musique sur la Place de l'Eglise dans le village de Saint Etienne de Tinée

Saint-Étienne-de-Tinée



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, TOUS CONCERNÉS!- ESPOSIZIONE

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Maison du Parc

Quartier de l'Ardon



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONFÉRENCE S.O.S GRAND BLEU – PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ MARINE

Giovedì 15 giugno 2023 alle 18:30.

Par Alexandre Meinesz biologiste écologue professeur émérite de l’Université Nice Sophia Antipolis.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



CONFÉRENCE ET INAUGURATION DE LA STATUE DE LORD WINSTON CHURCHILL

Venerdì 16 giugno 2023 alle 17.

17h : conférence (en anglais) de Paul Rafferty sur la thématique « Winston Churchill peint la Côte d’Azur »

18h30 : inauguration d'une statue monumentale de 2m30 de hauteur qui surplombera le quai Lindbergh

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



FÊTE DE LA MUSIQUE

Mercoledì 21 giugno 2023 dalle 19:30 alle 22:30.

Une animation offerte par les restaurateurs et les bars du village en collaboration avec le Casino Shop de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Le Village de Saint-Jean-Cap-Ferrat se mettra à l’heure de l’Amérique Latine pour célébrer les rythmes endiablés du Brésil avec l’ensemble composé de 12 musiciens et danseuses « Tambores de Fogo », et Gipsy latino avec le groupe « Los Hermanos » qui animeront les terrasses et les commerces du quai Virgile Allari, du quai Lindbergh, de la place du centenaire, de l’avenue Mermoz et de la place Georges Clémenceau.

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

CONCERT – RESTAURANT JOSEPH CAP 3000

Dal 21 giugno al 3 settembre 2023 - Ristorante Joseph - Livello 1 - Porte de la Plage

Mercoledì 21 giugno: Joseph Go Deep - Fête de La Musique (Musica elettronica)

Martedì 15 agosto: Joseph Go Deep (Musica elettronica)

Ogni martedì: DJ SET dalle 20.00 alle 24.00 + Sassofonista

Ogni giovedì: Duo di musica dal vivo - Cantante / Chitarrista dalle 20.00 alle 23.00

Ogni venerdì + sabato: DJ SET dalle 19.00 alle 23.00

Joseph

Centre Commercial Cap 3000

Avenue Donadeï



SAINT MARTIN VESUBIE

FÊTE DU FIFRE, FESTA TRADIZIONALE

sABATO 17 GIUGNO 2023

Rues et places du village

Saint-Martin-Vésubie



CHOEURS DE SAINT MARTIN, CONCERTO

Domenica 18 giugno 2023 dalle 10 alle 16.

Rencontre de chorales organisée par la Chorale de l'Amitié.

Chants dans les rues du village le matin et à partir de 14h30, concerts dans l'église paroissiale.

Rues du village le matin et à partir de 14h30 concerts dans l'église paroissiale.

Saint-Martin-Vésubie



FÊTE DE LA MUSIQUE, “ACOUSTIC PLEDGE” EN CONCERT

Martedì 20 giugno 2023 dalle 18 alle 0.

Place à l'été et à la musique ! Que des tubes et des morceaux cultes.

Le groupe Acoustic Pledge est un groupe de reprise acoustique de standard POP ROCK (Balades, reggae, Rock progressif etc.…) Ce groupe est né en 2017 de la scission du groupe "Unplugged" qui était composé à l'époque de nombreux musiciens. Des divergences de vue, ainsi que la possibilité de pouvoir nous produire sur des scènes moyennes a conduit certains membres à construire une nouvelle formation et Acoustic Pledge est né.

Le chanteur, Guy MARRO (Ex : Sphinx, Quinte flush, Emeraude, Brother in arms , Comeback) est resté, ainsi que le guitariste rythmique Michel TREPIER ( Ex : Sugar Wings, Vertigo , New Unplugged). Le groupe a vu l'arrivée de Thierry Lamarle (Bassiste à Actamaousy, Vertigo, Sugar wings), et du batteur professionnel Fabien Galia (Batteur de Pulse, de Nine Skies du tribute Gainsbourg, du tribute à David Bowie du 06) Cette formation à 4, nous a permis d'étoffer un répertoire plus large, pour couvrir les désirs du plus grand nombre, tout en gardant l'essence acoustique du groupe.

Aujourd'hui nous nous produisons sur des événements qui vont de l'animation musicale dans les restaurants, plages, réunions de CE d'entreprises, ainsi que pour des réceptions privées. Nous jouons aussi pour les municipalités de l’arrière-pays Niçois.

Place du Général de Gaulle



LE PARCOURS DU PETIT ALPINISTE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Saint-Martin-Vésubie



TENDE

Journées Européennes de l'Archéologie

Sabato 17 giugno 2023 dalle 10 alle 11 e dalle 11,30 alle 12,30

Musée départemental des Merveilles



Fete de la musique - Atelier créatif

"Nos ancêtres en musique"

Mercoledì 21 giugno 2023 ore 14,30

Soirée Musicale dalle 18 alle 02

18h-2h

Musée départemental des Merveilles



Mostra "Mondi sotterranei" - Vallauria e il patrimonio minerario del Mercantour

FINO AL 31 OTTOBRE 2023

Musée départemental des Merveilles à Tende

Avenue du 16 Septembre 1947



TOURRETTE LEVENS

FESTIVAL DELLA MUSICA

Mercoledì 21 giugno 2023 dalle 18 alle 22.

Festival della musica

Mercoledì 21 giugno dalle 18.00, Piazza della Chiesa

Con il Comitato delle feste

Programma :

- 18h00 - 19h00 trampolino di lancio del conservatorio di Tourrette-Levens

- 19:00 - 20:00 PANGAEA

- Ore 21.00 Orchestra BPM

Formula Paella + bevanda su prenotazione entro il 10 giugno (15€) : 06.81.84.41.06

Disponibili sul posto: Virgin Mojito bar, fruit bar, panini, gelati, bevande...

Tourrette-Levens



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE, ESPOSIZIONE

FINO AL 19 AGOSTO 2023, ogni giorno.

Vendredi 16 juin

10h & 14h : visites commentées et sensorielles (public scolaire)

Ces visites offrent une expérience éducative unique pour approfondir ses connaissances en histoire locale et architecture médiévale.

Samedi 17 juin

Toute la journée : projections

Diffusion de films en 3D – Plongez au cœur de l’architecture d’autrefois.

Micro-Folie de Vence

10h : conférence & discussion.

« L’archéologie entre monts & rivages. 10 000 ans de patrimoine archéologique » *

Fabien Blanc Garidel, chef du Service d’Archéologie de la Métropole Nice Côte d’Azur, présente une conférence sur l’histoire des Alpes-Maritimes et de Vence et met en évidence le rôle clé du territoire dans notre histoire locale. Médiathèque Freinet

14h : conférence.

« La vie quotidienne en pays vençois durant la période gallo-romaine » *

par Paul Clément, Docteur en Archéologie. Depuis sa conquête par les soldats romains en 14 avant J-C jusqu’au Vème siècle de notre ère.

Micro-Folie de Vence

15h : visite guidée à deux voix.

Des fouilles aux récits : comment l’archéologie informe l’histoire *

Voyagez à travers plus de 2000 ans d’histoire. Découvrez les trésors cachés de la ville de Vence, une destination incontournable pour les amateurs d’histoire et d’archéologie.

Départ – Villa Alexandrine

10h à 18h : ateliers à partir de 6 ans.

De la brique à la pierre

Atelier de construction de bâtiments médiévaux avec des LEGO. Laissez libre cours à votre imagination et découvrez l’architecture médiévale de manière originale et amusante.

Voyagez dans le temps

Découvrez l’art de l’écriture ancienne en participant à cet atelier et plongez dans le passé en explorant les différentes techniques utilisées par nos ancêtres pour donner vie à leurs écrits. Place du Grand Jardin.

Dimanche 18 juin

10h : balade Rando – À la découverte de la bastide du Baou des Blancs* par Paul Clément. De la période néolithique jusqu’au XVIe siècle, explorez l’évolution de Vence – pique-nique tiré du sac avec vue sur la Côte d’Azur. Réservation conseillée.

Médiathèque de Vence



SALON DU LIVRE, FESTIVAL

Da sabato 17 a domenica 18 giugno 2023 dalle 9 alle 18.

Auteurs, éditeurs, illustrateurs vous donnent rendez-vous place du Grand Jardin.

Samedi 17 Juin :

9h00 : ouverture et présentation du 11ème salon du livre

Toute la journée Jérôme Dugast représentera la librairie dernier rempart.

La médiathèque Elise et célestin Freinet présentera l’auteure en résidence Chiara Armellini de 9h à 18h.

Dédicace de ses livres jeunesse.

10h00 : rencontre avec le grand invité Jacques Ferrandez

11h30 : INAUGURATION OFFICIELLE

15h > 16h : Atelier illustration avec Chiara Armellini – à partir de 6 ans

15h30 : René Fregni se raconte à Patrice Delbourg

Lire à Vence participe aux journée européenes de l’archéologie

15h30 : Conférence de Philippe Audra

Le patrimoine archéologique et épigraphique méconnu des grottes de la vallée du Coulom. Salle de l’Europe

17h00 : Causerie littéraire de Patrice Delbourg

Galerie Chave

18h00 : Animation : autour du polar

18h45 : verre de l’amitié offert par Lire à Vence avec la participation bénévole du Rotary Club

Dimanche 18 Juin :

9h00 : ouverture

10h00 > 17h00 : animation autor de la marionnette « les Manolitos » des contes de Lolli par Julie saint André.

10h30 : un éditeur à l’honneur, carte blanche à jean-Michel Sananès

11h30 : Quiz : « Le ciné de papa » : Le gagnant recevra un livre d’un des grands invités.

> Deux dictées :

Hommage à Colette, 150 ans de la naissance de Sidonié-Gabrielle dite Colette.

15h00 : dictée enfants

16h00 : dictée adultes

17h00 : hommage à Raymond Radiguet 1903 – 1923

Projection du film de Claude Autant-Lara « le Diable au corps » de 1947

Entrée gratuite

Place du Grand Jardin



MARCHÉ AUX SAVEURS DU MONDE

Domenica 18 giugno 2023 dalle 9 alle 13.

Place clémenceau



EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

LA CRÈME FESTIVAL

Dal venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023.

3 giorni di lives, attività all'aria aperta...

Nella Cittadella, nella spiaggia della Darse e nella zona delle bocce.

La Citadelle - Place Philibert

Clos de pétanque - allée du Colonel Duval

Plage de la Darse