Partecipa ai Notturni di Villa Ephrussi di Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat  dal 3 luglio al 22 agosto

Vivi una notte indimenticabile in una delle ville più belle della Costa Azzurra, la Villa Ephrussi di Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ogni lunedì e martedì, dal 3 luglio al 22 agosto dalle 20:00 fino a mezzanotte, i visitatori scopriranno anche la Villa e i suoi giardini in un'atmosfera fiabesca dove centinaia di candele illuminano i viali e le piscine del Jardin à la Française.

Ispirati da Béatrice Ephrussi de Rothschild, i Nocturnes mettono in mostra ottimi interpreti.

Le feste della Baronessa erano rinomate in Riviera, dove il jet set internazionale si mescolava con artisti ai tavoli da gioco, o in passeggiate nei giardini con profumi delicati. È questo spirito di diversità, di scoperta, di melange che si vuole evidenziare e fare rinascere nelle prossime lunghe serate estive.

Un viaggio musicale in Sud America, con note di Jazz in solo, in duo o in trio - la fluidità di passi di danza e la melodia delle rime, la forza delle parole e le vertigini della caduta.

Spettacolari o musicali, letterarie o poetiche, queste 13 proposte sono altrettante occasioni di banchettare nei giardini più belli della Costa Azzurra, illuminati da diverse centinaia di candele.

Gioielli della Belle Époque, la Villa e i Giardini Ephrussi di Rothschild si trasformano in luogo di spettacolo e concerto per dare agli artisti uno scenario magico.

Gli appuntamenti di luglio:

Lunedì 03 MÁRCIO FARACO/ MÁRCIO FARACO QUINTET/ Musica brasiliana

Martedì 04 KAMINHAR TRIO/ LOOKING FOR MICHEL PETRUCCIANI/ Jazz

Lunedì 10 OXMO PUCCINO/ SECONDO MARCEL/ Lettura

Martedì 11 MARIE-NICOLE LEMIEUX/ MELODIE & GRANDI MELODIE DELL'OPERA/ Recital Lirico accompagnata al pianoforte da DANIEL BLUMENTHAL

Lunedì 17 ÉDOUARD SIGNOLET/ IL FLAUTO INCANTATO & ROMEO E GIULIETTA/ Opera Minute

Martedì 18 LIANE FOLY/ I LOVE JAZZ/ Concerto

Lunedì 24 CATHERINE RINGER/ L'EROTISMO DI VIVERE/ Recital Poetico

Martedì 25 CATHERINE RINGER/ L'EROTISMO DI VIVERE/ Recital Poetico

Lunedì 31 YOANN BORGHESE/ TENTATIVI DI AVVICINAMENTO A UN PUNTO DI SOSPENSIONE/ Circo & Danza

Gli appuntamenti di agosto:

Martedì 1 º YOANN BORGHESE/ TENTATIVI DI AVVICINAMENTO A UN PUNTO DI SOSPENSIONE/ Circo & Danza

Lunedì 7 MARIANNE DENICOURT & DOM LA NENA/ IL LIBRO DELLE SUORE/ Lettura Musicale

Martedì 8 DAVID ENHCO/ FAMILY TREE/ Jazz

Lunedì 14 CATHERINE LARA/ TRIO/ Concerto

Martedì 15 CATHERINE LARA/ TRIO/ Concerto

Lunedì 21 BRIGITTE FOSSEY/ GATSBY IL MAGNIFICO/ Lettura Musicale

accompagnata al Piano da ERIC ARTZ

Martedì 22 MARION MOTIN/ ... / Impro Danza & Musique

Per ulteriori informazioni:

Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild - 1 avenue Ephrussi de Rothschild - 06230 Saint-Jean-Cap#Ferrat

Tél : 0033 04 93 01 45 90 - www.villa-ephrussi.com