F1. Ancora una beffa per Leclerc in qualifica: in Canada partirà undicesimo. Sempre Verstappen in pole

Arriva un'altra beffa per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP del Canada: il monegasco non supera il taglio del Q2 e partirà undicesimo.

Piove a Montreal, e le qualifiche sono fortemente condizionate dal tracciato bagnato e dalla pioggia che a intermittenza torna a scombinare i piani di piloti e scuderie. Nella seconda fase della qualifica, alcuni piloti riescono a fare il tempo con la gomma da asciutto. Non ci riesce la Ferrari numero 16, con Leclerc che perde alcuni preziosi minuti nel finale, rimontando tardi la gomma intermedia per provare un assalto disperato a un passaggio in Q3 che però non arriva anche per un suo errore nell'ultimo tentativo.

Anche la Red Bull di Perez subisce la stessa sorte e partirà accanto alla Ferrari del monegasco, in dodicesima posizione. E intanto, anche in condizioni estreme come quelle avute nel Q3 con la pioggia che è andata ad aumentare, è sempre Verstappen ad ottenere la pole position. Accanto a lui partirà la Haas di Hulkenberg, poi le vecchie volpi Alonso e Hamilton a comporre la seconda fila. Al netto di quella che sarà la possibile variabile meteo per la gara, Ferrari nelle libere di venerdì aveva fatto vedere qualcosa di interessante in ottica passo gara. Anche se la posizione di partenza di Leclerc non sarà delle migliori, e per provare a ottenere qualcosa di importante bisognerà tentare una sorta di tutto per tutto.