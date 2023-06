Cannes. Meritato successo alla 7a Edizione del ‘’Festival dei talenti’’

Cannes La Bocca. Dal 2 al 4 giugno si è tenuta al MJC Giaume diretta da Noré Mezouar. la settima edizione del “Festival dei talenti”, a cui hanno partecipato una trentina d’artisti con opere originali e variegate, ove la pittura, la scultura, la poesia e i loro autori sono stati messi in valore in un ambiente accogliente e caloroso.

Durante l'inaugurazione avvenuta il 2 giugno alla presenza del Consigliere Comunale Antoine Babu, Sottodelegato alla lotta contro il comunitarismo; alla sicurezza-prevenzione e veterani; allo sport e ai giovani; di Caroline Mansanti, Presidente del MJC Giaume; del Direttore del MJC, Noré Mezouar, degli artisti e di un pubblico accattivato, la poetessa italo-francese Maria Salamone, ha declamato una delle sue più belle poesie: “J’aime”. Un canto d'amore alla vita, da custodire nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore...

Orchestrati dalla simpatica Adil, numerosi eventi si sono susseguiti durante i tre giorni in nome dell’arte, con intrecci di canzoni, danze, musica, recital di poesie… per la gioia di grandi e piccini.

Sotto l'occhio scrutatore di una giuria competente, alcuni pittori sono stati premiati per la creatività, la diversità e l'inegabile originalità delle loro opere, e fra questi: “prix coup de coeur” ad Amor Souilah, ‘‘premio Città di Cannes’’ a Stéphane Njockum, ‘‘premio giovani’’ a Mathias Laselve; inoltre, 3° premio all’insieme Janine, Angelo, Calou e Castro, 2° premio a Lotfi Bouhafs e, 1°premio ad Anna Sittner, le cui creazioni, una tavolozza composta da oro (o, una miscela di oro), da resina e pietra semipreziosa, sembrava uscita da una favola delle Mille e una notte.

Orchestrati dalla simpatica Adil, numerosi eventi: canti, balli, musica, recital di poesie… si sono susseguiti durante tutta la giornata, per la gioia e la felicità di grandi e piccini.

Sotto l'occhio vigile di una giuria competente, diversi pittori sono stati premiati per la creatività, la diversità e l'innegabile originalità delle loro opere, in particolare: premio preferito ad Amor Souilah, premio Città di Cannes a Stéphane Njockum, premio giovani a Mathias Laselve; inoltre, 3° premio all'ensemble Janine, Angelo, Calou e Castro, 2° premio a Lotfi Bouhafs e, 1° premio ad Anna Sittner, le cui creazioni: una tavolozza di un misto d’oro, resina e pietre semipreziose, sembrano uscite da una favola delle Mille e una notte.

La cerimonia di premiazione ha chiuso la "Festa dei Talenti" dell'anno 2023, tenutasi alla presenza del Consigliere Comunale André Frizzi, Delegato alla Vita Associativa e Qualità della Vita a Cannes La Bocca, Sub-delegato alle associazioni sportive e, da Barbara Maleuvre, Direttrice delle Associazioni della Città di Cannes. Come all'apertura del festival, la poetessa Salamone ha declamato “L'art et le peuple”, una poesia di circostanza del grande Victor Hugo.

L'arte è vita, e la vita è un'arte dove ognuno disegna il proprio destino, la propria quotidianità, cercando d’impreziosirli con i colori dell'amore, dell'emozione, della felicità…

MJC Giaume. Succès bien mérité pour la 7ème édition du ‘’Festival des talents’’

Cannes La Bocca. La septième édition du ‘‘Festival des talents’’ s’est tenue du 2 au 4 juin dans l’enceinte de la MJC Giaume, dirigée par Noré Mezouar. Festival auquel ont participé une trentaine d’artistes aux œuvres des plus originaux et des plus variés. C’est ainsi que, la peinture, la sculpture, la poésie et leurs auteurs ont été mis à l’honneur dans un cadre conviviale et chaleureux.

Lors du vernissage qui a eu lieu le 2 juin en présence du Conseiller Municipal Antoine Babu, Subdélégué à la lutte contre le communautarisme ; à la sécurité-prévention et aux anciens combattants ; aux sports et à la jeunesse ; de Caroline Mansanti, Présidente de la MJC Giaume ; du Directeur de la MJC, Noré Mezouar, de tous les artistes et d’un publique conquis, la poétesse italo française Maria Salamone, a déclamé un de ses plus beaux poèmes : ‘‘J’aime’’. Un chant d’amour à la vie que l’on se doit de chérir dans le bien et le mal, dans la joie et la peine…

Orchestrés par le sympathique Adil, de nombreuses animations : chant, danse, musique, récital de poésies… se sont succédées tout au long de la journée, pour la joie et le bonheur de grands et petits.

Sous l’œil attentif d’un jury compétent, plusieurs artistes peintres ont été primé pour la créativité, la diversité et l’originalité incontestable de leurs œuvres, soit : prix coup de cœur à Amor Souilah, prix de la Ville de Canne à Stéphane Njockum, prix de la jeunesse a Mathias Laselve ; en outre, 3ème prix à l’ensemble Janine, Angelo, Calou et Castro, 2ème prix à Lotfi Bouhafs et, 1er prix à Anna Sittner, dont ses créations : une palette d’or, de résine et de pierres semis précieuses, semblaient sortir d’une fables des Milles et une nuits.

La remise de prix a clôturé le ‘‘Festival des talents’’ de l’année 2023 qui s’est déroulée en présence du Conseiller municipal André Frizzi, Délégué à la vie associative et à la qualité de vie à La Bocca. Subdélégué aux associations sportives et, de Barbara Maleuvre, Directrice des Associations de la Ville de Cannes. Comme lors de l’ouverture du festival, la poétesse Salamone a déclamé ‘‘L’Art et le peuple’’ un poème de circonstance du grand Victor Hugo.

L’art c'est la vie, et la vie est un art où chacun dessine son propre destin, son propre quotidien, l’enjolivent des couleurs de l'amour, de l’émoi, du bonheur…