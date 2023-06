Nizza, due mostre al pôle de cultures contemporaines le 109

Il pôle de cultures contemporaines le 109 ospita, fino al 2 settembre 2023, due mostre evento: la mostra "1963: un regard, 60 ans plus tard" di Bernar Venet e "A la volée", mostra dei vincitori dei Prix Jeune Création 2018 et 2019

"1963: un regard, 60 ans plus tard "

La mostra é dedicata all'anno 1963 che è stato molto importante nello sviluppo artistico di Bernar Venet.

Ospitato, quell'anno, da uno studio in rue Pairolière a Nizza, Bernar Venet ha sempre cercato di creare nuovi percorsi artistici. Fu una sera, uscendo dal suo studio, che notò un cantiere in Avenue de Verdun con un mucchio di ghiaia e catrame. Quella visione ispirò la nascita dell’opera "Tas de Charbon" e il 1963 diventa quindi il punto di partenza di uno sviluppo creativo che durerà diversi anni.

La mostra mette in evidenza le creazioni dell'artista durante questo periodo ed è accompagnata da diverse proposte di mediazione per consentire di avvicinarsi alle opere dell'artista da diverse angolazioni. Sono previste visite senza prenotazione e su prenotazione, individuali o di gruppo.

A la voléeL'assegnazione di premi a giovani artisti stimola l’allestimento di mostre per presentare il loro. La mostra collettiva di Mouna Bakouli, Amentia Siard-Brochard e Johan Christ-Bertrand, premiata nel 2018 e nel 2019 dalla Città di Nizza, dalla Fondazione Venet, dalla Fondazione Bacon e dal Thorenc d'Art, trova lì la sua origine. La mostra, che presenta dipinti, disegni, sculture e video, è proposta nella Grande Halle du Chantier 109 insieme alla mostra di Bernar Venet.Il pôle de cultures contemporaines le 109 si trova a Nizza sulla Route de Turin numero 89.